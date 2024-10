Piazza Città di Lombardia come X-Factor: CCeciux vince festival ‘Moooves’

Ampia partecipazione giovanile per ‘Moooves’, il festival della musica e della mobilità andato in scena lo scorso fine settimana in Piazza Città di Lombardia. Organizzata da Openstage in collaborazione con Regione Lombardia e con il contributo di FNM e Ferrovienord, la kermesse ha consentito a band e talenti emergenti, dopo aver suonato nelle postazioni ‘Openstage’ installate nelle stazioni FN, di esibirsi anche sul palco allestito ai piedi del Palazzo della Regione. Vittoria finale per la cantante CCeciux davanti a tantissimi spettatori e alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, e del presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna.

“Abbiamo dato vita ad un progetto vincente – ha affermato l’assessore Lucente – che dimostra come le stazioni possano essere luoghi da vivere a 360 gradi, dove socializzare, condividere iniziative e ascoltare buona musica. Il nostro obiettivo è avvicinare i cittadini al sistema della mobilità in maniera innovativa e coinvolgente. L’idea di Regione Lombardia e Ferrovienord – ha concluso – è creare momenti di convivialità in attesa di un treno. Una sorta di ‘X Factor’ a cielo aperto per far conoscere e apprezzare nuovi talenti. Visto il grande successo che sta ottenendo siamo già al lavoro per diffondere questo progetto in altre realtà lombarde del trasporto pubblico locale”.

“Il festival – ha commentato Caradonna – è stato un momento dedicato alla musica e alla condivisione di idee. Un’occasione che ha confermato l’importanza dell’iniziativa di portare i totem Openstage in 5 stazioni di FerrovieNord per creare piacevoli momenti di intrattenimento e aggregazione. L’attività si inserisce nel lavoro di valorizzazione di questi spazi che stiamo portando avanti per renderli luoghi vivi e non solo di mero passaggio”.

“Con l’installazione di cinque totem Openstage nelle stazioni ferroviarie e oltre 600 performance realizzate negli ultimi 10 mesi – ha sottolineato Stefano Frosi, Co-Founder di Openstage – la Lombardia si conferma una delle regioni più innovative al mondo anche per quanto riguarda l’intrattenimento dei viaggiatori. Il festival ‘Moooves’ nasce proprio per celebrare questo traguardo”.

Il Festival ‘Moooves’ ispirato dai 5 totem Openstage installati in Lombardia

I totem Openstage si trovano alle stazioni FN Milano Domodossola, Milano Bovisa, Cormano-Cusano, Varese e Como Lago. Al primo, installato alla stazione Bovisa a Milano lo scorso dicembre, hanno fatto seguito le postazioni di Milano Domodossola, Cormano-Cusano, Varese e Como Lago.

I totem Openstage, alimentati da una connessione elettrica, permettono agli artisti di esibirsi dal vivo nelle stazioni. Inoltre, sono prenotabili in modo gratuito attraverso l’app dedicata. Effettuata la prenotazione, il totem si sblocca automaticamente avvicinando lo smartphone e consente agli artisti di collegare i propri strumenti e il microfono. Attraverso l’app Openstage le persone possono conoscere i nomi degli artisti che si esibiscono al totem.