Difesa del suolo, oltre 15 milioni di euro per interventi in quattro comuni

Oltre 15 milioni di euro destinati a interventi per la difesa del suolo in quattro Comuni della Lombardia. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, di concerto con l’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori. I lavori di contrasto del dissesto idrogeologico sono in programma a Val Brembilla (Bergamo), Bema (Sondrio), Gargnano e Vione (Brescia).

Le risorse di 15,2 milioni di euro in favore dei quattro Comuni saranno quindi disponibili per l’anno 2025.

Interventi attesi dalle comunità locali

“Grazie a questi contributi statali – ha dichiarato Gianluca Comazzi – saranno quindi realizzati importanti interventi che le comunità interessate attendevano da tempo. Questo ci permette quindi di conseguire un duplice obiettivo. Trattandosi infatti di fondi dello Stato, Regione Lombardia potrà contare su maggiori risorse per far fronte alle tante criticità presenti sul nostro territorio. Sono considerate anche le recenti ondate di maltempo che si sono abbattute sulla Lombardia”.

Sicurezza del territorio

“Tra gli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico in provincia di Sondrio – ha spiegato l’assessore Massimo Sertori – finanzieremo con 13.623.820 euro il completamento dei lavori concernenti la frana di Bema, sul torrente Bitto. In programma anche la realizzazione e l’adeguamento del collegamento viario col fondovalle”.

“La priorità – ha continuato Sertori – è mettere in sicurezza questo territorio. Vogliamo anche concorrere a gestire e ridurre gli impatti negativi delle piogge intense”.

Difesa del suolo, i lavori in programma

Questo l’elenco degli interventi:

– Messa in sicurezza della strada di collegamento al Santuario Beata Vergine Madonna della Foppa e delle sponde della valletta Alegia. I lavori sono a monte del centro abitato di Gerosa in Comune di Val Brembilla (BG). La quota, sul 2025, è di 560.000 euro.

– Mitigazione rischio crolli in località Sinsegla in Comune di Gargnano (BS) per la quota sul 2025 di 360.000 euro .

– Interventi di stabilizzazione del versante sinistro della Valle di Vallaro e consolidamento dell’alveo del torrente Vallaro in Comune di Vione (BS). La quota sul 2025 è di 690.000 euro.

– Completamento dei lavori concernenti la frana di Bema sul torrente Bitto, realizzazione ed adeguamento del collegamento viario col fondovalle in Comune di Bema (SO). La quota sul 2025 è di 13.623.820 euro.