“Dallo schema di bilancio andremo ad aggiungere 4,2 milioni di euro ai fondi già previsti per le borse di studio. Confidiamo quindi di riuscire a garantirle alla quasi totalità degli aventi diritto”. Lo fa sapere l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, a margine della seduta consiliare dedicata all’approvazione del bilancio 2023/24.

“Come ho sempre detto anche in occasione delle cerimonie di inaugurazione degli Anni accademici – ha spiegato – sono sempre stato al fianco degli studenti. Io e il presidente Attilio Fontana abbiamo ribadito più volte che avremmo lavorato per cercare di recuperare altre risorse da destinare alle borse di studio e oggi possiamo dire di avercela fatta”.

“Questi fondi – ha concluso Fermi – ci consentiranno di pareggiare le risorse stanziate lo scorso anno e, grazie anche al fondamentale contributo degli Atenei, di soddisfare praticamente tutte le richieste”.

I 4,2 milioni di euro derivano per 3,2 milioni da un emendamento presentato e in fase di approvazione e per 1 milione da risorse recuperate da economie dell’assessorato.