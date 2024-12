Bergamo migliore provincia per qualità della vita

Bergamo è la migliore provincia per qualità della vita. Sul primato che misura il benessere delle città italiane è intervenuto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Un primato – ha detto Fontana – che ci rende particolarmente orgogliosi perché questa città e questa provincia, con i suoi cittadini, anche nei momenti più difficili della propria storia hanno dimostrato forza, coraggio e un grande carattere”.

il presidente commentando così il primo posto nazionale del territorio bergamasco sancito dall’edizione 2024 dell’indagine de ‘Il Sole 24 Ore’.

Qualità della vita, Bergamo migliore provincia d’Italia

“Un traguardo – ha aggiunto – cui Regione Lombardia ha contribuito concretamente. Come si legge dall’analisi del quotidiano economico, viene considerato infatti come ‘un dato eclatante’ il fatto che Bergamo e provincia sia ‘autosufficiente’ nel settore della salute. Praticamente, non esiste emigrazione sanitaria’ e, ‘altra faccia della medaglia, il sistema sanitario è altamente attrattivo verso i pazienti delle altre regioni’.

“A contribuire al successo del territorio orobico – ha proseguito – è poi un altro ambito ritenuto fondamentale dall’indagine che vede Regione Lombardia assoluta protagonista. Mi riferisco in particolare al modello economico-produttivo e sociale con punte di eccellenza quali l’aeroporto, l’università, il Kilometro rosso e il sistema ospedaliero”.

“Infine – ha concluso Fontana – le infrastrutture, con una serie di opere realizzate anche e soprattutto con il contributo concreto e fattivo della Regione Lombardia”.