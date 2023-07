Un progetto per supportare quotidianamente il reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale e quindi i bimbi piuma dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Si tratta di AbeoPiuma che, ideato da Abeo Mantova, si unisce e aggiunge agli altri progetti dell’associazione bambino emopatico oncologico, AbeoDonazione, AbeoPediatrie, AbeoSostegno, AbeoLilla ed AbeoVolontari.

AbeoPiuma ha già cominciato ad abbracciare il reparto, i bimbi e le loro famiglie, mettendo in campo le giuste risorse per rispondere a numerose esigenze, con altrettante attività.

Le principali azioni previste: ascolto e vicinanza alle famiglie tramite i volontari, sostegno psicologico rivolto ai genitori dei nati prematuri attraverso la collaborazione con la psicologa del reparto, acquisto di strumenti e prodotti, collaborazione per specifici eventi, organizzazione di incontri rivolti a mamme e papà, realizzazione della Banca del latte che consentirà ai piccolissimi pazienti di avere comunque a disposizione un alimento molto importante come il latte materno, apertura di un canale social dedicato per divulgare al meglio il progetto.

Presenza e supporto vengono offerti anche oltre il contesto ospedaliero nel caso in cui ci siano bimbi prematuri con patologie rare e/o complesse. In questo caso viene attivato il progetto AbeoSostegno, perché la forza della solidarietà risiede anche nella sinergia tra i progetti.

Accanto a tutto ciò, durante la collaborazione avviata all’interno di AbeoPiuma, sono emerse ulteriori e diverse necessità a cui Abeo ha subito risposto. L’associazione ha donato alla struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia di Mantova un ecografo di fascia alta, destinato al controllo e monitoraggio dei feti delle gravidanze ad alto rischio. Nel 2023 inoltre si provvederà a progettare l’allestimento della Sala parto di Mantova, con l’obiettivo di trasformare l’ambiente altamente performante in un luogo anche accogliente e gradevole.

“Siamo felici e soddisfatti di presentare AbeoPiuma – commenta il presidente Abeo Vanni Corghi – I nostri progetti sono resi possibili grazie ai volontari, l’anima dell’associazione, alla preziosa collaborazione con l’Asst, con il personale dei reparti, ed i vari professionisti. AbeoPiuma forma un nuovo tassello della nostra identità e porterà avanti azioni importantissime a supporto della neonatologia, dei bimbi prematuri e delle loro famiglie”.

La dottoressa Valeria Fasolato, che dirige il reparto, evidenzia quanto sia fondamentale la collaborazione con Abeo. “Il progetto – dichiara – è stato voluto e sostenuto dal personale del reparto, che collabora nel tenere attivamente vive le pagine sui social, perché riteniamo sia importante far conoscere le problematiche dei neonati e la terapia intensiva neonatale. Un sostegno concreto che abbraccia le famiglie per tutto il percorso”.

Dal 1995 l’associazione Abeo porta avanti, sul territorio mantovano, la missione di migliorare la condizione di vita di bambini, bambine e adolescenti con patologie e disabilità, che necessitano di cure e interventi. Per questo promuove il valore sociale della donazione di cellule staminali emopoietiche, crea un ambiente rassicurante che favorisca il benessere dei bambini nel contesto ospedaliero, sostiene le famiglie di minori che presentano malattie gravi e rare.