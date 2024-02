Bit, al padiglione Lombardia, spazio al turismo sostenibile e inclusivo

Al padiglione di Regione Lombardia in Bit spazio anche al turismo inclusivo con un ambassador d’eccezione, il campione mondiale di bike trial, detentore per sette volte nel Guinness dei primati Vittorio Brumotti e la presenza dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale, Moda Barbara Mazzali per sostenere il progetto ‘Tremosinesulgarda4all‘ promosso dalla Pro Loco di Tremosine.

Bit, turismo inclusivo con progetto ‘Tremosinesulgarda4all’

“Quando parliamo di turismo inclusivo – spiega Mazzali – vogliamo promuovere e garantire alle persone diversamente abili, una vacanza priva di rinunce. Attraverso ausili dedicati alla montagna o al mare possiamo offrire la possibilità a 500 milioni di persone nel mondo, con problemi di vista, sensoriali o uditivi. L’obiettivo è permettere a tutti di viaggiare e godere delle emozioni che una vacanza regala”.

“Per questo- aggiunge – ho voluto che il progetto della Pro Loco Tremosine trovasse spazio alla più importante fiera del turismo. Lo scopo è infatti quello di farlo conoscere e proporlo come modello. Tremosinesulgarda4all è un’idea semplice, replicabile ovunque, che mira, attraverso il noleggio gratuito di ausili/attrezzature sportive dedicate, all’inclusione. Chiunque scelga di trascorrere vacanze sul Lago di Garda può quindi farlo sapendo che non dovrà fare rinunce. Invito quindi tutti a prendersi a cuore la buona riuscita del progetto continuando a sostenerla attraverso una donazione”.

Raccolta fondi

L’iniziativa è scaturita dalla generosità di Bcc Garda che ha reso disponibile, attraverso il progetto Creo, l’inserimento sulla piattaforma Idea Ginger di un link. Quest’ultimo permette infatti la raccolta di donazioni dedicate.

Di qui l’appello lanciato dalla presidente Pro Loco Tremosine Francesca Frigerio. “Restano pochi giorni – sottolinea – per arrivare alla conclusione della raccolta fondi, che terminerà il 17 febbraio. E’ importante quindi donare ora, qualsiasi importo, per permetterci di continuare e raggiungere gli step successivi. Vogliamo infatti fare la prima parte di acquisti in primavera così da rendere fruibili queste attrezzature già entro l’estate 2024”.

Alla presentazione anche il presidente di Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Comitato regionale Lombardia Pietro Segalini. Nell’occasione è stata anticipata l’intenzione di coinvolgere le quasi 600 Pro Loco lombarde per sostenere il progetto di Tremosine. L’obiettivo è infatti quello di ispirarsi per proporre attività simili calibrate sulle proprie peculiarità territoriali.