Bagolino in corsa per entrare a far parte dei ‘Borghi più belli d’Italia’

Bagolino, nel Bresciano, è in corsa per entrare a far parte dei Borghi più belli d’Italia 2024.

Il Comune, che ha avviato nel 2022 il percorso per ricevere il prestigioso riconoscimento, infatti è stato selezionato dall’Associazione nazionale che raggruppa i Borghi più Belli d’Italia.

Adesso si passa alla fase successiva di verifica sul campo, al termine della quale potrebbe quindi arrivare l’ufficializzazione dell’adesione all’Associazione.

Assessore Mazzali: soddisfatta

“Bagolino è un borgo medievale con un fascino indiscusso che esprime tutte le migliori caratteristiche del ‘Lombardia Style’ – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali – e quindi sostengo con convinzione la sua candidatura”.

La campagna promozionale di Regione

“La nuova campagna di promozione, che stiamo portando in tutte le principali fiere nazionali e internazionali e su tutti i principali media – prosegue – racconta la bellezza senza confini della nostra Lombardia. Ma valorizza anche i piccoli borghi, come Bagolino. Gioielli che esprimono tradizione, artigianalità e scorci mozzafiato. Senza dimenticare prodotti gastronomici dal sapore inconfondibile come il formaggio Bagòss. La collaborazione con i territori per individuare le eccellenze nascoste è uno dei fattori chiave che ci stanno permettendo di raggiungere risultati eccellenti sul fronte delle presenze turistiche”.

Migliorare la visibilità

“Regione auspica quindi l’ingresso di questo gioiello lombardo tra i Borghi più belli d’Italia, una occasione unica per migliorare la visibilità di Bagolino. Regione Lombardia – conclude Mazzali – è al fianco di tutti i territori in questo percorso virtuoso di valorizzazione turistica”.

Sindaco di Bagolino: riconoscimento per borgo millenario

“Per noi è una grande soddisfazione l’inserimento nella candidatura dei Borghi più Belli d’Italia” spiega il sindaco di Bagolino, Marca Gianzeno.

“È un attestato che – continua – ci vedrà protagonisti e promotori della storia e cultura di un borgo millenario quale è Bagolino. Ringrazio l’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, che con il suo impegno ha reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo”.