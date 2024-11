Via libera alla collaborazione fra Regione Lombardia e Federazione Italiana Canoa Kayak per coinvolgere i ragazzi nello sport e nello specifico del canottaggio. Il progetto ‘Supporter per un giorno: tifiamo lo sport‘ sarà realizzato in occasione del Campionato del Mondo di Canoa e Paracanoa. L’evento è in programma dal 20 al 24 agosto 2025 all’Idroscalo di Milano. La finalità è promuovere uno stile di vita sano e sostenibile fra gli studenti oltre che sensibilizzare il pubblico al Campionato. Il mondo del canottaggio entrerà nelle scuole oltre che nelle società sportive e nei centri estivi del territorio. Con l’accordo si punta a raggiungere tra i 1.000 e i 2.000 ragazzi fra gli 8 e i 14 anni. Il sostegno di Regione ammonta a 120.000 per il 2025.

Canottaggio, al via progetto per i ragazzi della Lombardia

“Il canottaggio permette di praticare uno sport all’aria aperta, presuppone disciplina e allenamento, – ha dichiarato il sottosegretario Federica Picchi – valori che danno ai ragazzi il senso dell’appartenenza a una squadra e trasmettono dedizione e passione”.

Per l’attività di supporter in vista del Campionato saranno coinvolti 100 ragazzi al giorno, fra il 20 e il 24 agosto. I giovani parteciperanno ad attività ambientali nell’ambito del progetto Ri-Pagaia su canoe riciclate per conoscere il ciclo dei rifiuti con varie attività. Incontreranno atleti, potranno intervistarli e visitare il campo gara. Si cimenteranno anche in attività con simulatori e visori, spiegazioni dello sport e attività in Dragon Boat in acqua.

I Dragon Boat

Per praticare il canottaggio su 2 Dragon Boat ci saranno 10 istruttori, uno ogni 10 ragazzi, 4 educatori ambientali e un servizio navetta per i giorni di attività. A disposizione anche 8/10 ergometri strumentati per attività a secco. I ragazzi saranno tutti tesserati e assicurati. Il costo del progetto ammonta a 151.700 euro.

Più fondi al sistema sport

La Giunta lombarda ha anche incrementato la dotazione finanziaria per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) e i comitati delle Federazioni sportive nazionali (Fsn) con 565.799 euro. Una somma che si aggiunge ai 3.063.142 euro statali e ai 936.858 euro regionali già stanziati per un totale di 4.565.799 euro, nel rispetto della riserva paralimpica stabilita al 10%.