Regione Lombardia e Diocesi di Milano insieme per aiutare le persone a difficoltà a trovare e mantenere una casa dignitosa. Su iniziativa del governatore Attilio Fontana e dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, Regione offre un contributo importante al Fondo Schuster, il progetto ideato dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per supportare i cittadini che non riescono a trovare soluzioni abitative sul mercato privato.

Il fondo è stato avviato con un milione di euro messo a disposizione dalla Diocesi e potrà essere alimentato da donazioni effettuate da cittadini, imprese, enti privati o pubblici, e dal conferimento di appartamenti pubblici e privati.

Il contributo di Regione Lombardia

In quest’ottica, Regione Lombardia garantisce una partecipazione operativa e immediata al progetto, insieme ad Aler Milano. Lo fa, come prima fase della collaborazione, mettendo a disposizione 120 alloggi a Milano, in particolare nei quartieri Mazzini e Molise-Calvairate: saranno abitazioni, per dimensioni, destinate a persone sole. La seconda fase della collaborazione riguarderà la messa a disposizione di alloggi anche per famiglie sia a Milano sia nel vasto territorio della Diocesi che include quasi tutta la città metropolitana di Milano, la provincia di Monza Brianza, la maggior parte delle province di Varese e di Lecco, nonché alcuni Comuni nelle province di Como e di Pavia e la zona di Treviglio in provincia di Bergamo.

Presidente Fontana: solidarietà e pragmatismo lombardo

“Come Regione – ha sottolineato il governatore Fontana – ci siamo immediatamente attivati per supportare il progetto dell’Arcivescovo Delpini, il quale dimostra una volta di più grande sensibilità e uno sguardo attento alle problematiche dei cittadini. Collaboriamo nel nome della solidarietà e del pragmatismo lombardo che ci contraddistingue: la sinergia tra istituzioni civili e religiose può consentire di dare ulteriori risposte concrete ai territori su un tema cruciale come le politiche abitative, per il quale Regione sta mobilitando impegno e investimenti rilevanti”.

Assessore Franco: iniziativa di straordinaria valenza sociale

“L’iniziativa della Diocesi ha una straordinaria valenza sociale – ha evidenziato l’assessore regionale Franco – e va nella direzione di offrire opportunità a chi fatica a trovare e mantenere una casa soprattutto, ma non solo, nelle città. Del resto con la ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per il diritto alla casa, ci siamo posti l’obiettivo di collaborare con tutti i soggetti disponibili a lavorare per rispondere alle necessità abitative vissute da fasce sempre più larghe della popolazione”.

Le risorse

L’istituzione Fondo Schuster è stata annunciata dall’Arcivescovo Delpini in occasione dei 50 anni di Caritas ambrosiana. Le risorse saranno impiegate per il 50% per la realizzazione di lavori di riqualificazione di immobili da destinare a famiglie e individui con difficoltà di accesso a soluzioni abitative a prezzo di mercato. Un 20% del Fondo servirà a erogare garanzie per i privati che intendono mettere a disposizione i propri appartamenti a prezzi calmierati. Un 30% sarà invece impiegato per erogare a soggetti in povertà o in difficoltà contributi per le spese legate alla casa (affitti, bollette, spese condominiali, spese per la riqualificazione energetica).

La rete dei centri di ascolto Caritas

Il Fondo opererà attraverso la rete dei centri di ascolto Caritas per l’individuazione delle famiglie residenti nel territorio della diocesi destinatarie degli interventi; d’altra parte, la Fondazione San Carlo, promossa dalla Diocesi e Caritas Ambrosiana, si occuperà di riqualificare e gestire gli appartamenti messi a disposizione nell’ambito del Fondo, insieme ad altri soggetti.

Sinergie tra Regione, Caritas e Fondazione San Carlo

Da tempo, inoltre, è in atto una collaborazione tra Regione Lombardia, Caritas Ambrosiana e Fondazione San Carlo, le quali fin dai primi anni 2000 gestiscono, con le medesime finalità del nuovo fondo, 128 appartamenti di proprietà di Aler Milano in diversi punti della città, con aggregazioni più significative nelle zone di via Giambellino e di via Molise.