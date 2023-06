Rozzano, Franco: centro cambierÃ  volto grazie agli interventi dell’Aler

Visita presso le case Aler di Rozzano per l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, immobili oggetto di importanti interventi di efficientamento energetico. L’assessore è stato accolto dal sindaco di Rozzano Giovanni Ferretti De Luca, dal consigliere regionale Maira Cacucci e da alcuni componenti del comitato ‘Tutti Insieme di Rozzano’.

Il patrimonio abitativo di Aler a Rozzano è ingente, solo gli appartamenti Sap (Servizio abitativo pubblico) assegnati sono oltre 5.000. Negli anni sono stati realizzati diversi lavori, altri sono in corso d’opera e altri ancora saranno avviati nei prossimi mesi. Gli interventi avranno anche ricadute sociali: interesseranno infatti anche alcune aree commerciali attualmente dismesse.

Lavori con ricadute positive per Rozzano

“Presso le case Aler di Rozzano – spiega l’assessore Franco – sono in fase avanzata importanti lavori. Per dare una misura, per quanto riguarda solo la voce del Superbonus 110%, su edifici di piena proprietà dell’Aler e su edifici di proprietà mista, l’importo ammonta complessivamente a 133 milioni di euro. Di questi è stato realizzato circa il 70%. Interventi che incidono sulla qualità della vita delle persone e con un forte impatto per tutta Rozzano. Grazie agli interventi al patrimonio Aler, Rozzano cambierà volto“.

Le case Aler in via Larici

La fine lavori presso le case Aler di via Larici a Rozzano (con un importo contrattuale di circa 2,5 milioni di euro) è prevista nel secondo semestre 2023. Per i civici 2, 4 e 6: l’avanzamento è al 90%. Hanno raggiunto il 70% i cantieri presso i civici 8 e 10. Con i lavori sono previste le seguenti opere:

realizzazione di cappotto esterno;

coibentazione solaio piano terra e ultimo solaio;

sostituzione dei balconi-frangisole;

installazione impianto fotovoltaico;

realizzazione parapetto in copertura quale dispositivo della sicurezza collettivo;

installazione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti esistenti;

installazione di impianti di VMC (ventilazione meccanica controllata) puntuali;

accurata pulizia dell’impianto termico con inserimento di appositi additivi per il miglioramento dello scambio termico.

Le case Aler di via Mandorli

Completati negli anni scorsi in via Mandorli interventi per oltre 4 milioni di euro. Hanno interessato gli edifici n° 74, 75, 76 e 78: civici 9/11/13 – 15/17/19/21 – 23/25/27 – 6/8.

Gli altri interventi

Altri sedici milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento in materia di prevenzione incendi.

Sono in corso e ultimati interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici per un importo di circa 1.518.000 euro.