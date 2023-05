Procedono spediti i lavori presso le case Aler in via Bolla 26-36 a Milano, simbolo del percorso di riqualificazione che sta interessando l’intero quartiere: è quanto emerso dal sopralluogo al cantiere dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore Franco – ha approvato lo scorso giugno le Linee di intervento per la riqualificazione di via Bolla con un finanziamento di 32,5 milioni di euro. Il cantiere già aperto nell’edificio B sta andando avanti molto velocemente. Ho avuto la possibilità di vedere lo stato di avanzamento dei lavori sia all’interno che all’esterno. Non solo stanno procedendo secondo la tabella di marcia, ma sono svolti anche con la massima cura dei dettagli”. Presso il civico 36 di via Bolla è infatti in corso l’efficientamento energetico delle facciate e la sostituzione dei serramenti. Le opere consentiranno allo stabile di ‘guadagnare’ due classi energetiche. “Riteniamo questo intervento – ha aggiunto – molto significativo, ne gioverà tutto il quartiere”. “Regione Lombardia – ha affermato l’assessore Franco – ha approvato lo scorso giugno le Linee di intervento per la riqualificazione di via Bolla con un. Il cantiere già aperto nell’edificio B sta andando avanti molto velocemente. Ho avuto la possibilità di vedere lo stato di avanzamento dei lavori sia all’interno che all’esterno. Non solo stanno procedendo secondo la tabella di marcia, ma sono svolti anche con la massima cura dei dettagli”. Presso il civico 36 di via Bolla è infatti in corso l’efficientamento energetico delle facciate e la. “Riteniamo questo intervento – ha aggiunto – molto significativo, ne gioverà tutto il quartiere”.

Pagamenti delle aziende con puntualità

L’assessore si è informato anche sullo stato di pagamento delle aziende che lavorano al cantiere. “Aler paga con puntualità e precisione, così come le ditte che sono impegnate nella riqualificazione procedono allo stesso modo. Insisto su questi termini, perché è un punto importante per il presente e il futuro dei cantieri che abbiamo aperto in Lombardia. Ci auguriamo di finire i lavori dell’edificio B per dicembre 2023 e sarà mia premura tenerne continuamente monitorato il cronoprogramma”.

Il contributo di Regione Lombardia

importante finanziamento di Regione Lombardia (32 milioni di euro) – ha ricordato il presidente di Aler Milano Angelo Sala – e il lavoro di collaborazione tra Enti al Tavolo della Prefettura, hanno permesso di liberare i fabbricati vessati dal fenomeno delle “L’– ha ricordato il presidente di Aler Milano Angelo Sala – e il lavoro di collaborazione tra Enti al Tavolo della Prefettura, hanno permesso di liberare i fabbricati vessati dal fenomeno delle occupazioni abusive e di avviare il cantiere. I lavori oggi già al 60% di avanzamento prevedono un intervento di riqualificazione energetica degli edifici con l’utilizzo del Superbonus 110% (facciate, coperture, serramenti)”.

La sinergia tra le Istituzioni

Nel contempo, Aler Milano ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori dei civici 38-42. Prevedono una riqualificazione integrale dell’edificio in una chiave di efficientamento e di alta qualità abitativa, “così da completare la rigenerazione complessiva della zona. Questo – ha proseguito Angelo Sala – è l’esempio evidente del risultato di un lavoro in sinergia tra Istituzioni e della capacità di Aler Milano di utilizzare compiutamente i finanziamenti disponibili, cogliendo anche l’occasione del Superbonus 110%, per riportare vivibilità e qualità dell’abitare nel quartiere di via Bolla”.