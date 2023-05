Visita istituzionale sulle sponde del Lago Ceresio per l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Dopo una prima tappa ai cantieri della Società Navigazione del Lago (SNL) a Lugano, l’assessore è salito a bordo del battello ‘Ceresio 1931’ e poi del ‘Milano’. Presenti il presidente di SNL, Agostino Ferrazzini, il presidente e il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino e Maurizio Tumbiolo.

Collaborazione per il Lago Ceresio tra Lombardia e Svizzera per nuove iniziative turistiche

“La sinergia Lombardia-Svizzera – ha detto l’assessore Lucente – tra la Società Navigazione del Lago di Lugano e l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla è strategica per la valorizzazione del sistema lacuale del territorio. Regione intende continuare a collaborare con gli enti per stimolare iniziative e attività che rendano il Lago Ceresio sempre più meta turistica e risorsa economica per il nostro territorio”.

Collegamento Nord Ceresio e flotta elettrificata entro 2035

L’appuntamento è stata l’occasione per affrontare il tema dei collegamenti via lago nel bacino nord del Ceresio, sulla rotta Porlezza-Lugano. La navigazione è fondamentale per la mobilità dell’area frontaliera, alleggerendo in modo sensibile il flusso quotidiano di mezzi via strada. Particolare attenzione, poi, è stata posta al progetto ‘Venti35 SNL’: obiettivo, flotta completamente elettrificata entro il 2035. Si tratta di 10 battelli che nel 2022 hanno trasportato complessivamente circa 300.000 passeggeri, di cui circa 23.000 nel territorio italiano”.

Flotta elettrificata entro 2035

“Io credo fortemente nella potenzialità dei laghi – ha concluso Lucente – e apprezzo l’obiettivo di un trasporto lacuale a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente innovativo. Il Ceresio rappresenta un esempio virtuoso. Il progetto di una flotta completamente elettrificata entro il 2035 dovrà essere la mission per tutti i laghi non solo lombardi ma d’Italia. All’insegna di trasporti sostenibili ed una mobilità sempre più interconnessa”.

Nuova mobilità tra Canton Ticino e Lombardia

“Siamo lieti di questo incontro, che ci offre l’opportunità di illustrare un progetto per noi fondamentale per il futuro della navigazione che non coinvolge unicamente il Ceresio. Ci auguriamo possa essere di riferimento per i laghi dell’intera area insubrica – ha detto il Presidente di SNL, Agostino Ferrazzini -. La collaborazione e il dialogo sono fondamentali per il raggiungimento di nuovi standard di navigazione. Sia in ottica turistica, sia in termini di una nuova mobilità tra Canton Ticino e Lombardia”.

“La transizione ecologica nella mobilità è un fattore determinante per il Ceresio, promossa e realizzata da SNL con il progetto venti 35 e la collaborazione con la stessa è ineludibile – ha commentato il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino -. La nautica elettrica è un’opportunità di innovazione e di promozione di un territorio sia in termini di trasporto pubblico che turistico”.

Risorse per sicurezza e vigilanza Lago Ceresio

L’assessore Lucente ha inoltre annunciato che “entro breve Regione Lombardia, per il periodo estivo, assegnerà, come già fatto per il 2022, una serie di risorse utili per implementare le attività di sicurezza e vigilanza per tutti i laghi della Lombardia, compreso il Lago di Ceresio”.