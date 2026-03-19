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A Cernobbio (Como) la celebrazione del Corpo di Polizia penitenziaria

In foto Villa d’Este, a Cernobbio (Como), in occasione della celebrazione regionale del 209^ annuale di fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria

La Russa: presidio fondamentale, Regione sostiene il lavoro degli agenti

“Il Corpo di Polizia penitenziaria rappresenta un presidio fondamentale dello Stato. L’impegno degli agenti, spesso svolto in condizioni complesse, garantisce sicurezza e contribuisce in maniera concreta al funzionamento del sistema penitenziario. A tutti gli operatori va la mia sincera gratitudine per il senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrati quotidianamente. Regione Lombardia continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro del personale e l’efficienza complessiva del sistema penitenziario”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenuto a Villa d’Este, a Cernobbio (Como), alla celebrazione regionale del 209° annuale di fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria.

La cerimonia a Villa d’Este, a Cernobbio, per la Polizia penitenziaria

Alla cerimonia, pensata per valorizzare il fondamentale ruolo svolto dal Corpo di Polizia penitenziaria nell’ambito del sistema della sicurezza del Paese, ha partecipato, tra gli altri, anche Maria Milano, Provveditore regionale della Lombardia.

Consegnato l’onorificenza di encomio all’atleta delle Fiamme Azzurre Michele Scartezzini

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, nel corso della cerimonia a Villa d’Este, a Cernobbio (Como), per la celebrazione regionale del 209^ annuale di fondazione del Corpo di Polizia penitenziariaL’assessore La Russa ha consegnato l’onorificenza di encomio all’atleta e Agente scelto Michele Scartezzini, ciclista del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre: “Una vittoria motivo di orgoglio non solo per il Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, ma per tutta la Polizia penitenziaria. Questi agenti e atleti interpretano i nobili valori del Corpo anche attraverso lo sport, proprio come dimostrato da Michele Scartezzini con i suoi importanti risultati a livello internazionale. Lo sport rappresenta uno straordinario veicolo di disciplina, sacrificio e senso di appartenenza: valori che gli uomini e le donne del Corpo incarnano ogni giorno anche nello svolgimento del proprio servizio”.

Nel corso della mattinata sono state consegnate 14 ricompense ad alcuni appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria. Per Scartezzini, la motivazione dell’onorificenza è l’impegno dell’atleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, nell’ottobre 2021, per la vittoria della medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di ciclismo su pista di Roubaix (Francia).
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