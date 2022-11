La Giunta, nella seduta di lunedì 14 novembre, ha approvato l’Accordo Locale Semplificato tra Regione Lombardia e Comune di Civo (Sondrio) per la realizzazione del polo sportivo comprensoriale nella frazione di Serone, in prossimità delle scuole primaria e dell’infanzia, per lo svolgimento di attività sportive multidisciplinari nonché di attività culturali, ludiche e ricreative.

Opera da quasi 3 milioni di euro

Il costo complessivo per la realizzazione del polo sportivo comprensoriale è stimato dal Comune in 2.990.000 euro. La copertura finanziaria è garantita da Regione Lombardia per un contributo di 1.500.000 euro e dal Comune di Civo per una quota di 1.490.000 euro.

L’Accordo per il polo sportivo comprensoriale di Civo

“Regione ha un elevato interesse a portare avanti l’Accordo relativo alla realizzazione di questo polo sportivo comprensoriale – spiega l’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori – in quanto prevede di promuovere l’attività sportiva anche agonistica principalmente tra i giovani, creando un luogo di aggregazione di elevato interesse a valore sociale. Con l’Accordo si potrà realizzare una struttura moderna. Una realtà progettata per consentire la pratica agonistica anche alle persone con disabilità. Inoltre, si potrà realizzare una struttura multifunzionale, fruibile anche per attività culturali, ludiche e ricreative”.

Rilancio territorio ed efficientamento energetico

“Attraverso questa operazione – conclude Sertori – non solo lavoriamo in direzione di un rilancio del territorio ma anche verso un efficientamento energetico. Infatti, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura, con finalità di autoconsumo ed eventuale immissione in rete per la parte di energia prodotta ma non consumata”.

gus