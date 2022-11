Risorse idriche, Foroni: con Sala operativa lavoriamo a sicurezza idraulica

“Avere consapevolezza delle problematiche che stiamo vivendo è il primo passo per pianificare una capacità d’intervento mirata e concreta per la sicurezza idraulica”. È intervenuto così l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni , a margine del summit ‘– siccità, eventi estremi ed efficientamento della risorsa idrica’, promosso dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Brianza

“Abbiamo affrontato – ha aggiunto Foroni – uno degli anni più caldi di sempre. Con precipitazioni meno frequenti ma sempre più intense, divenute sempre più difficili da prevedere . Sotto questo punto di vista, come Regione Lombardia siamo in grado di intervenire grazie alla nostra Sala Operativa di Protezione civile , attraverso le comunicazioni di allerta meteo e le relative criticità che aiutano a pianificare le modalità d’intervento; è fondamentale, in un paese così fragile e diversificato come il nostro, essere consapevoli delle problematiche che stiamo affrontando. Obiettivo comune è pianificare interventi preventivi e mirati per gestire le nostre risorse idriche ad uso irriguo; allo stesso tempo, occorre tutelare la popolazione contro gli effetti del deficit idrico”.