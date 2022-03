L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, si è recata, venerdì 11 marzo, presso la sede del Consorzio Impegno sociale a Cassina Rizzardi (CO). La visita rientra nel ‘tour’ organizzato dall’Assessorato. Un tour che mira a conoscere da vicino le realtà che operano nel mondo del sociale. Così da poter meglio comprendere le loro esigenze, ma anche per illustrare tutte le opportunità che Regione mette in campo in questo settore.

Presente all’incontro anche il sottosegretario alla Presidenza, con delega ai Rapporti al Consiglio regionale, Fabrizio Turba.

Dialogo per dare risposte alle fragilità

“Sono profondamente convinta – ha dichiarato l’assessore Locatelli – che solo attraverso un confronto e un dialogo con le realtà che operano sul territorio possiamo dare delle risposte puntuali e immediate alle persone con fragilità e alle loro famiglie. Soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, le istituzioni devono fare squadra con gli enti locali, del Terzo settore e le associazioni presenti sul territorio, in modo da rispondere in modo sempre più capillare ed efficace alle esigenze dei cittadini”.

Confronto e ascolto

“La visita – ha detto Locatelli – è stata un’occasione preziosa per tornare a incontrare alcuni dei sindaci che fanno parte del Consorzio e per parlare con il Direttore e gli operatori che tanto hanno fatto in particolare nei momenti più difficili dell’emergenza pandemica. Si tratta di una realtà che negli anni è diventata un punto di eccellenza e di riferimento per il territorio comasco. Nella visita ho potuto ascoltare quali sono i progetti già in cantiere per il futuro”.

Attività appassionata e importante

“Il Consorzio Impegno sociale – ha concluso l’assessore Locatelli – svolge una attività appassionata e di qualità per le tante persone che usufruiscono dei vari servizi e oggi ho voluto portare il mio personale ringraziamento e quello di Regione Lombardia. Un grazie a tutti i volontari, operatori, amministratori pubblici e referenti coinvolti. Grazie di cuore a tutti”.

gus