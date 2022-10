“Dall’Europa, rispetto ai costi dell’energia, anche in Lombardia, ci aspettiamo che, finalmente, si passi dagli annunci ai fatti. Dal nuovo Governo interventi rapidi come, a esempio, misure sul credito dal punto di vista delle garanzie. Mentre dalle banche attendiamo una loro partecipazione attiva”. Questi, in estrema sintesi, i concetti espressi da Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, in un’intervista pubblicata sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.

Costi energia e Lombardia

“I costi dell’energia – ha spiegato Guidesi – restano sempre al primo posto dell’agenda che riguarda le mie competenze. Certamente l’accordo per il contenimento dei prezzi del gas, annunciato nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è un nuovo elemento positivo, ora dobbiamo capire come si concretizzerà. Sono ormai trascorsi sette mesi tra continui rinvii e decisioni non prese, speriamo sia la volta buona”.

“Saremo soddisfatti – prosegue – nel momento in cui vedremo nella disponibilità delle imprese quegli strumenti che diventano fondamentali per la prosecuzione delle loro attività, elementi chiave per la tenuta occupazionale del nostro sistema”.

C’è molta attesa per i provvedimenti che verranno varati dal nuovo Governo. “Servono misure che riguardano il credito dal punto di vista delle garanzie. Chiediamo con forza anche la partecipazione di tutte le banche – ha aggiunto Guidesi – perché abbiamo bisogno che ognuno faccia la sua parte per dare modo alle nostre aziende e al relativo sistema occupazionale di stabilizzarsi”.

Regione sta facendo la sua parte

“Da parte nostra, come Regione Lombardia – ha quindi ricordato l’assessore – abbiamo introdotto misure sull’efficientamento energetico e anche sul credito. Alcune di queste sono state immediatamente utilizzate e in alcuni casi anche abbiamo già esaurito le risorse disponibili”.

“Noi abbiamo fatto e stiamo facendo il nostro dovere – ha chiosato Guidesi – per questo adesso aspettiamo risposte concrete da parte dell’Europa e provvedimenti importanti da parte del Governo”.

Nel dettaglio, per le imprese Regione Lombardia ha messo a disposizione le seguenti misure: per i costi energetici ‘Investimenti per la ripresa 2022, linea efficienza energetica del processo produttivo’; per il commercio e i servizi’ il ‘Bando efficienza energetica; per il credito ‘Credito Adesso Evolution’ e ‘CONFIDIamo’.

Proseguono gli incontri nelle imprese

“Infine, sto facendo tesoro del grande ingegno che esprimono le nostre aziende – ha concluso Guidesi -. Tutte le volte che visito un’azienda è un’occasione per capire quanto è grande questa regione e quanto preziosi siano i suoi lavoratori. Per me è una crescita culturale immensa. Tutte le volte che ci aprono le porte di un’impresa, di un centro di ricerca o di un ciclo produttivo, vedo cose straordinarie. Per cui voglio dire che Regione Lombardia sarà sempre dalla loro parte”.