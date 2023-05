Crisi idrica, Sertori: regole aggiornate su deroghe a Dmv e risparmio acqua

Crisi idrica, la Giunta regionale ha approvato, su proposta di Massimo Sertori , assessore a Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo Risorsa Idrica, l’aggiornamento della disciplina relativa alle deroghe al deflusso minimo vitale/deflusso ecologico. Passaggio che era stato annunciato nel corso dell’ultimo Tavolo regionale del 27 aprile.

Con questo provvedimento sono definiti i criteri, le modalità, le tempistiche per attivare eventuali deroghe parziali e temporanee al Deflusso Minimo Vitale (DMV)/Deflusso Ecologico. Con le cautele e l’attuazione dei monitoraggi ambientali necessari per verificare gli effetti della deroga sugli ambienti e sugli habitat dei fiumi interessati, nonché le misure di mitigazione per attenuarli.

Crisi idrica, Sertori: grazie a piogge riserve e indicatori stanno migliorando

"Grazie alle piogge degli ultimi giorni – osserva l'assessore Sertori – le riserve idriche sono in aumento e gli indicatori stanno migliorando. Spero che non vi sarà più la necessità di usufruire delle deroghe al DMV durante questa stagione irrigua. Tuttavia – prosegue – è opportuno non abbassare la guardia e prepararsi a ogni evenienza, vista la scarsità di precipitazioni dell'ultimo anno e mezzo".

“Bisogna comunque proseguire con una gestione accorta e cautelativa della risorsa idrica – conclude l’assessore Sertori – per evitare di sprecare le riserve idriche accumulate grazie alle precipitazioni e alla gestione oculata che ha caratterizzato i primi mesi del 2023”.

Beduschi: provvedimento che soddisfa esigenze di Consorsi ed enti gestione acque