La Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, ha deliberato lo stanziamento di 312.000 euro per la rimozione e l’allontanamento di rifiuti solidi urbani ormai mineralizzati dal sito della discarica ante norma situata sul territorio del Comune di Berbenno. Si tratta di una discarica che si trova in una profonda valletta in cui sono stati scaricati rifiuti urbani nel periodo compreso tra il 1975 e il 1980. In seguito all’avvento dei servizi di igiene urbana, il sito è stato ricoperto da uno strato di terreno.

Il deposito dei rifiuti è collocato sulla sponda idrografica sinistra di un corso d’acqua costituito da una forra in roccia. E’ inoltre soggetto a erosione alla base in occasione delle piene del torrente, con conseguente trasporto verso valle dei rifiuti.

Maione: rimozione discarica di Berbenno non era più rinviabile

“La Regione Lombardia – ha dichiarato Maione – in questo mandato sta sbloccando opere ambientali attese da tempo e l’intervento a Berbenno non era più rinviabile”.

“Considerata la particolarità del sito e dei rifiuti ubicati in buona parte su roccia – ha aggiunto l’assessore – non si poteva procedere con la copertura. Il Comune ha quindi chiesto un finanziamento per effettuare la rimozione. I rifiuti saranno successivamente conferiti a un impianto per il recupero energetico del materiale. Facciamo così una doppia azione positiva di tutela ambientale del territorio e di produzione energetica”.

Risorse testimoniano attenzione di Regione per piccoli Comuni

“Si tratta di un finanziamento economico consistente. I costi per le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti – ha concluso Maione – spesso non sono sostenibili per i piccoli Comuni e la Regione Lombardia cerca di intervenire nei casi più urgenti. Non lasciamo soli gli enti locali che devono gestire situazioni critiche sotto il profilo ambientale”.