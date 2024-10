DSA, dalla Lombardia 1 milione di euro per acquisto ausili tecnologici

Un milione per l’acquisto di ausili tecnologici per le persone con disabilità. La Giunta della Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato un nuovo stanziamento per l’acquisizione di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati da destinare alle persone con disabilità che presentano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Tali risorse verranno poi ripartire alle ATS. Il criterio, sarà sulla base della popolazione residente tenuto conto altresì delle risorse già disponibili nei bilanci delle singole ATS relative a residui delle precedenti assegnazioni.

“Abbiamo voluto rinnovare questa misura – ha dichiarato l’assessore Lucchini – per risponde all’esigenza di dotare cittadini e famiglie lombarde di ausili e strumenti tecnologici dedicati a persone con disabilità, siano essi minorenni, adulti o anziani interessati da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Grazie a questo intervento sarà possibile estendere le abilità e l’inclusione sociale delle persone con disabilità migliorando la loro qualità di vita”.

Le domande per ottenere il contributo riguardano 4 aree di intervento. Si vuole garantire una risposta completa e integrata alle esigenze e ai bisogni individuali. Il primo ambito è la domotica per rendere più fruibile e sicuro l’ambiente di vita. Poi, la mobilità ovvero l’adattamento dell’autoveicolo. Segue l’informatica con l’acquisto di computer e tablet collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento. Infine, gli ausili ad alto contenuto tecnologico come protesi e dispositivi.