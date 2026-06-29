Edilizia, nel 2025 prosegue la crescita del settore in Lombardia

Prosegue il percorso di crescita dell’edilizia lombarda. Secondo i dati dell’indagine pubblicata da Unioncamere Lombardia, il 2025 si è chiuso con un incremento del volume d’affari del 3,7%, confermando per il quinto anno consecutivo l’andamento positivo del comparto. Un risultato accompagnato anche dall’aumento dell’occupazione in ambito edile: gli addetti sono cresciuti dell’1,5%, secondo i dati Infocamere-Inps, a conferma del contributo del settore allo sviluppo economico e al mercato del lavoro lombardo.

Questo il quadro emerso dalla conferenza stampa di presentazione dei dati relativi al settore edilizio del 2025 e del primo trimestre del 2026 svoltasi a Palazzo Lombardia. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, e il presidente di Ance Lombardia, John Bertazzi.

Edilizia in Lombardia settore in crescita anche nel primo trimestre 2026

Positivi anche i numeri anche del primo trimestre 2026: il volume d’affari del settore registra infatti un incremento del 7% su base annua, sostenuto dalla vivacità del comparto e dal ruolo trainante degli investimenti pubblici. Oltre la metà delle imprese intervistate ai fini della ricerca (53%) ha dichiarato un aumento dell’attività, quota che sale al 68% tra le aziende impegnate nel mercato dei lavori pubblici.

L’andamento conferma la capacità del settore di cogliere le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali e dagli interventi di riqualificazione del territorio, consolidando il ruolo strategico dell’edilizia nel sistema economico di Regione Lombardia.

Regione Lombardia: prosegue il lavoro di sostegno al comparto costruzioni

“Stiamo lavorando per sostenere un comparto strategico – evidenzia l’assessore Guidesi – protagonista dell’economia lombarda. Con il lavoro sulla filiera dell’edilizia sostenibile, sull’economia circolare e sui progetti innovativi con le start up cerchiamo di proiettare questo settore fondamentale nel futuro. Formazione, comunicazione e nuove tecnologie sono elementi cruciali per creare le condizioni di attrattività del settore per il cambio generazionale. I dati presentati oggi sono molto positivi rispetto alle aspettative e ciò significa grande solidità delle aziende di questo comparto in Lombardia“.

Le imprese, secondo l’indagine, monitorano con attenzione l’evoluzione dello scenario internazionale e l’andamento dei costi delle materie prime. Aspetti che, insieme alle prospettive della domanda nei diversi segmenti di mercato, potrebbero incidere sul settore nel medio periodo.

Edilizia pilastro fondamentale dell’economia lombarda anche nel futuro

“Il comparto delle costruzioni – conferma Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia – si conferma un pilastro fondamentale per l’economia e l’occupazione del nostro territorio. I risultati dello scorso anno e la tenuta di questo inizio 2026 dimostrano la straordinaria solidità delle nostre imprese. Allo stesso tempo, però, l’escalation dei costi e le incognite internazionali impongono massima prudenza. Per non disperdere questo patrimonio, dobbiamo guardare oltre l’orizzonte del Pnrr: sarà vitale sostenere gli investimenti in innovazione e competenze, aiutando il settore a trovare un sentiero di crescita stabile anche quando la spinta delle grandi opere pubbliche andrà a esaurirsi”.

Comparto che incide su territorio, sostenibilità e rigenerazione urbana

“Il settore delle costruzioni opera in uno scenario ancora complesso – conclude John Bertazzi, presidente di Ance Lombardia – segnato da costi elevati, incertezza economica e normativa, trasformazioni urbane articolate e standard qualitativi ed energetici sempre più stringenti. In questo contesto, le imprese sono chiamate a investire, innovare e adattarsi a un quadro normativo e di mercato in continua evoluzione. Per sostenere crescita e investimenti servono regole chiare, tempi autorizzativi certi, strumenti amministrativi efficienti e una programmazione stabile. Solo così il comparto, che nel 2025 ha inciso per oltre il 10% del Pil regionale, potrà continuare a contribuire alla rigenerazione del territorio, alle opere pubbliche, alla competitività economica e alla qualità della vita delle comunità”.