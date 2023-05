“Esprimiamo, a nome di tutta la Lombardia, vicinanza e solidarietà alla popolazione emiliana e ringraziamo gli operatori, i volontari e i tecnici che sono al lavoro da questa notte per aiutare chi è in difficoltà”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale alla Protezione civile e Sicurezza, Romano La Russa, sulle notizie che giungono dall’Emilia-Romagna.

Emilia-Romagna, Protezione civile Lombardia in pre-allerta

“La Protezione civile di Regione Lombardia – spiega l’assessore Romano La Russa – segue attentamente l’evoluzione dell’emergenza in Emilia-Romagna provocata dal maltempo. Già all’alba, i rappresentanti della Colonna mobile regionale, in particolare dell’Associazione nazionale alpini e dal Gruppo intercomunale di Protezione civile del Parco del Ticino, hanno raggiunto la zona del ravennate per supportare i gruppi di Protezione civile dell’Emilia-Romagna nell’attività di scouting“.

Squadre per rischio idro-geologico

“Tutte le nostre unità sono in preallerta – conclude l’assessore – a cominciare dalle squadre che si occupano del rischio idro-geologico. Senza dimenticare, ovviamente, quelle delle province vicine al luogo dell’emergenza, Mantova e Cremona”.

