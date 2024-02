Terza tappa a Erba (CO) per EnjoySport – Lo Sport in Lombardia, una serie di incontri organizzati dal sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, per confrontarsi con i soggetti protagonisti dello sport lombardo.

Obiettivo, raccogliere spunti e riflessioni in vista della revisione della legge regionale dello sport (la n.26 del 2014). Hanno partecipato all’evento anche l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi; il sottosegretario alla Presidenza con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza e Anna Dotti, presidente della VII Commissione permanente Cultura, ricerca e innovazione, sport e comunicazione del Consiglio regionale.

“Molto positivo sentire le voci dello sport sul territorio – ha rilevato Magoni – per capire, confrontarsi e poter lavorare insieme. Tra istituzione, enti, federazioni, associazioni e società sportive abbiamo incontrato un centinaio di persone, oggi”.

EnjoySport, la tappa di Erba a LarioFiere

Nella tappa erbese, a LarioFiere, il confronto ha coinvolto sia la provincia di Lecco che quella di Como.

“Durante questi primi incontri – ha continuato – abbiamo raccolto segnalazioni e necessità che i protagonisti dello sport lombardo hanno evidenziato. Conosco bene le potenzialità dello sport e quanto occorrerebbe per svilupparle. Molto si sta facendo, ma si può e si deve fare ancora di più”.

“Tra Como e Lecco – ha ricordato Magoni – contiamo più di 2000 associazioni e società sportive, con più di 170.000 tesserati, oltre 1.300 impianti. Solo alcuni numeri che raccontano di un territorio ricco di sport, che spesso ha saputo accedere a strumenti e bandi attivati da Regione Lombardia. Nell’incontro odierno abbiamo registrato ulteriori necessità e urgenze e spiegato le dinamiche e le possibilità per aiuti in futuro”.

Sono tantissime le iniziative che Regione Lombardia ha messo in campo finora: dall’aiuto alle federazioni e ai loro tesserati come il ‘Progetto Talento‘, fino ai bandi a supporto delle manifestazioni sportive e ai progetti dedicati ai giovani che abbiano al centro lo sport come strumento di inclusione e formazione. Poi, ancora, il bando protesi, da poco prolungato fino al 22 marzo, che consente alle persone diversamente abili l’acquisto gratuito di ausili e protesi per la pratica sportiva amatoriale, la Dote Sport, gli accordi con leghe e federazioni per portare a scuola varie discipline.

Fermi: momento fondamentale per garantire futuro a sport dilettantistico

“Incontri come quello di questa mattina a Lariofiere – ha proseguito Fermi – sono fondamentali per poter garantire un futuro allo sport dilettantistico e la grandissima partecipazione che c’è stata ne è la riprova. La Lombardia non è solo un centro di eccellenza industriale e tecnologica, ma anche una terra ricca di tradizioni sportive e volontariato. Lo sport promuove il benessere individuale e favorisce la coesione sociale ed è quindi importante che rimanga al centro dell’interesse della nostra Regione. Abbiamo parlato della Riforma dello sport e credo sia fondamentale dare voce a chi lo sport lo vive in prima persona per capire quale tragitto questa Riforma debba intraprendere”.

Piazza: Lombardia una delle regioni europee più sportive e vincenti

“Giornate come quella di oggi – ha detto il sottosegretario – sono per indispensabili per capire il miglior percorso per crescere con il territorio. La Lombardia è una delle regioni europee più sportive e vincenti, con oltre 2,8 milioni di tesserati. Oltre ai nostri grandi campioni, fondamentali per dare ai giovani modelli concreti, il merito è del tessuto sportivo di base, rete imprescindibile per ogni successo. “Eventi come quello organizzato da Lara Magoni – ha aggiunto – testimoniano l’attenzione di Regione Lombardia nei confronti del mondo dello sport e la centralità che questo riverse per le nostre comunità”.

Gli interventi nel Lecchese

Piazza ha anche ricordato alcuni dei numerosi interventi atterrati sul territorio del lecchese. “Penso – ha detto – agli stanziamenti per impianti di grandi dimensioni come ‘Al Bione‘ di Lecco, ma anche alla tutela di luoghi iconici per l’attività outdoor come le ‘Falesie‘ o ancora la co-organizzazione del prossimo ‘Euromeet‘”.

Piazza ha poi evidenziato “il ruolo fondamentale del confronto con gli stakeholder dello settore: mondo del volontariato, associazioni, genitori, che rendono possibile una così diffusa pratica della sport, straordinario collante sociale per i nostri territori”.

Il grazie a tutti gli intervenuti

E infine, il “grazie’ che Lara Magoni ha riservato a “federazioni, Coni, Anci, Csi, Cip, addetti e rappresentanti istituzionali intervenuti. Competenza e passione sono il vero motore dello sport lombardo e italiano. Facciamo tesoro degli spunti ricevuti e, insieme, ci impegneremo per far crescere il settore dello sport”.