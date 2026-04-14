A Onore/BG la rassegna Cantincorte, incontro tra storia e tradizioni

A Onore, un piccolo comune italiano in provincia di Bergamo, sull’altopiano tra la Val Seriana e la Val Borlezza, sabato 18 aprile 2026 è in programma la seconda edizione della rassegna ‘Cantincorte’.

La seconda edizione di Cantincorte il 18 aprile 2026

L’iniziativa, che propone canti spontanei per avvicinare le nuove generazioni agli usi di una volta e alle canzoni popolari di convivialità, è stata presentata a Palazzo Pirelli dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, insieme al consigliere regionale Michele Schiavi e ai rappresentanti della Pro loco di Onore. Intervenuta con un videomessaggio di saluto anche l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

L’evento si inserisce all’interno di ‘Territori in luce… tra artigianato, tradizioni e devozioni popolari’, il progetto da oltre 190.000 euro finanziato al 70% da Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style 2026, con un calendario di appuntamenti diffusi in Val Seriana.

Cantincorte esempio virtuoso di destagionalizzazione del turismo

“Quando si parla di territori come questi – ha commentato l’assessore Massari – non si parla solo di progetti. Ma, anche e soprattutto, di persone che dedicano il loro tempo a queste iniziative e alla condivisione di tradizioni e di saperi. La Val Seriana ben rappresenta il cambio di passo che, come Regione, abbiamo introdotto favorendo la creazione di sistemi territoriali. E premiando non solo ciò che è bello, ma ciò che autenticamente esprime i valori di una comunità”.

“A Onore con ‘Cantincorte’ – ha proseguito l’assessore – è un intero borgo a mettersi in scena. Una rappresentazione che traduce in concreto il concetto di turismo esperienziale: conoscere mestieri, sapori e identità dei territori per cogliere il vero spirito dei luoghi. Va riconosciuto anche il merito di far vivere queste località, molto frequentate in estate, anche durante l’anno. L’obiettivo è, attuando uno dei punti cardine delle nostre politiche, la destagionalizzazione”.

“Oltre a questi elementi di positività – ha aggiunto Massari – mi piace dare risalto anche al fatto che questo evento traduca al meglio il concetto di coesione territoriale. Si tratta di un elemento importante che si costruisce coinvolgendo amministrazioni locali, scuole e alunni, e volontari di Proloco e Alpini”.

I cori coinvolti e gli eventi a Onore

Nove i cori provenienti da diverse parti del nord d’Italia (Compagnia del fil de fér, I ragazzi della Baracchina, Coro di Farini, Coro Valcuriasca, Gruppo emiliano di canto spontaneo, Corde Locali, i Provvisori, Coro dei Dui Pais e Gruppo vecchie tradizioni cembrane).

Previste le esibizioni presso le corti più storiche di Onore dove per l’occasione saranno ricreati i vecchi mestieri della tradizione. Il tutto grazie alla passione di artigiani e volontari che riportano in vita gesti antichi, strumenti originali e saperi che rischierebbero di andare perduti. Durante la manifestazione, accanto alle dimostrazioni dei piccoli mestieri quotidiani, storia autentica della comunità, si possono degustare prodotti tipici e vini locali per far scoprire i sapori autentici del territorio.

Sabato 18 aprile 2026 alle 15 i bambini della Scuola Primaria e quelli dell’ultimo anno della Scuola d’infanzia di Onore e Songavazzo si esibiranno nel canto ‘La Bella la va al fosso’. Dalle 15.15 le tre contrade Pozzo, Chiesa e Danghelo ospiteranno i nove cori a rotazione. L’evento si concluderà alle 19 con la cena organizzata sul piazzale del Comune.