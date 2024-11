Regione Lombardia sblocca l’iter per riqualificare l’area Ex Enpam a Pieve Emanuele (MI). La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha stanziato un contributo aggiuntivo di oltre 2 milioni di euro per dare un nuovo impulso all’Accordo di Programma sulla rigenerazione del comparto di via dei Tulipani, che dovrà ospitare nuovi alloggi popolari e nuovi alloggi in housing sociale, ovvero a prezzi calmierati.

I fondi aggiuntivi, in particolare, sono finalizzati a integrare le risorse per la realizzazione di 33 appartamenti popolari Sap (servizi abitativi pubblici) di Aler Milano, in modo da fronteggiare l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.

Le risorse in campo

Il cofinanziamento regionale complessivo per l’area Ex Enpam sale quindi da 18,2 milioni di euro a 20,3 milioni di euro.

Il provvedimento agisce in due direzioni: da un lato realizzando 33 nuovi alloggi popolari, dall’altro sostenendo un progetto di housing sociale che aiuterà le famiglie a reddito medio-basso come previsto dalla ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per il rilancio delle politiche sulla casa. Si favorirà, in questo modo, il cosiddetto ‘mix abitativo’ così da rendere più eterogeneo il tessuto sociale dei quartieri.

L’intervento di housing sociale

Per quanto riguarda l’intervento di housing sociale, su una superficie di circa 7.190 metri quadri e cofinanziato da Regione con 1,6 milioni di euro, il 40% degli alloggi saranno destinati, con locazione a lungo termine, a famiglie con ISEE 14.000-40.000, mentre il 60% degli alloggi saranno destinati alla vendita convenzionata ordinaria e agevolata.

Presidente Fontana: benefici per la comunità

“La finalità del provvedimento – ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – è imprimere una svolta al tema della riqualificazione dell’Ex Enpam, rilanciando un intervento che dovrà portare alla rinascita dell’area, con benefici per tutta la comunità di Pieve Emanuele e nuove opportunità per andare incontro alle necessità abitative delle famiglie”.

Assessore Franco: percorso condiviso col territorio

“La volontà della Regione – ha sottolineato l’assessore Franco – è chiara: vogliamo porre fine allo stato di abbandono e degrado in cui l’area versa da decenni riattivando, con concretezza, un percorso che dovrà culminare con la rigenerazione di questa porzione di territorio. Il provvedimento è stato valutato e condiviso insieme al Comune di Pieve Emanuele e ad Aler Milano, che è proprietaria di gran parte delle aree: lavoriamo in sinergia per raggiungere l’obiettivo. La finalità delle risorse regionali – prosegue Franco – è quindi non solo arrivare al più presto alla realizzazione degli alloggi Sap da parte di Aler, ma anche garantire la sostenibilità dell’intervento di housing sociale e dunque le condizioni per la vendita o l’affitto degli appartamenti a costi agevolati, in modo da favorire le famiglie a reddito medio-basso che faticano a trovare soluzioni abitative sul mercato privato”.