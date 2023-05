La Lombardia sta con la famiglia: evento con Fontana e ministro Locatelli

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a partire dalle ore 14, è stata organizzata l’iniziativa ‘Lombardia è Famiglia’, un evento che mette al centro i progetti e le esperienze dei territori sostenuti dal ‘Sistema Famiglia Lombardo’. Un incontro per approfondire attività e iniziative dei progetti di Conciliazione Vita Lavoro, E-state + Insieme e ai Centri per la famiglia.

Assessore Lucchini: Nucleo base della nostra società

“Ho promosso questo momento di confronto, in questa ricorrenza importante, per ribadire la centralità delle politiche a sostegno della famiglia nella nostra azione di governo. Vogliamo portare sul palcoscenico e rendere protagoniste le buone pratiche sostenute da Regione Lombardia a favore delle famiglie, nella loro complessità e nella loro straordinaria capacità di essere patrimonio materiale e immateriale della nostra regione”, dichiara l’Assessore alla Famiglia Elena Lucchini anticipando il programma dell’evento al quale è previsto l’intervento del Presidente Attilio Fontana e del Ministro per la Disalibiltà Alessandra Locatelli.

Patrimonio da sostenere e valorizzare

“La nostra Regione è al servizio delle famiglie e dei suoi bisogni. In questa giornata vogliamo quindi dare valore alla nostra rete sociale. Cioè, alla conciliazione famiglia-lavoro, alla sussidiarietà e alla prossimità per un’integrazione e complementarità dei servizi sempre più flessibili e personalizzati. Infine – conclude la rappresentante della giunta lombarda – vogliamo prenderci cura della famiglia per prenderci cura dell’intera comunità. Per farlo serve un’alleanza sociale e una consapevolezza di valori capaci di contrastare fragilità e marginalità per favorire una corresponsabilità intergenerazionale anche all’interno della famiglia”.

Clicca qui per consultare il programma completo