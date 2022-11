Fiere zootecniche internazionali, numeri da record per l’edizione 2022

Numeri da record per la 77esima edizione di ‘Fiere zootecniche internazionali’ in programma a Cremona. Solo per citarne alcuni spiccano gli oltre 120 allevamenti iscritti con 650 capi provenienti da 8 Paesi e i tre giorni di momenti informativi, formativi e di approfondimento. Tutti i focus sono centrati sui differenti aspetti del mondo agricolo. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Pirelli dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. Tra i presenti anche il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni.

Economia circolare

“E’ necessario rivalutare il comparto fieristico – ha detto il governatore Fontana – perché è stato a lungo sottovalutato. Personalmente lo ritengo fondamentale a livello regionale, sia per l’economia che muove, sia per la promozione del prodotto. Ancora oggi la fiera è qualcosa di fondamentale nella quale noi dobbiamo credere. Regione Lombardia continua ad investire su questa realtà perché coinvolge e riesce sempre a creare quello scambio umano che è fondamentale.

“Questo settore è fondamentale da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale e storico per la nostra realtà. Mi fa molto piacere – ha aggiunto – che ci siano tantissimi giovani che hanno ricominciato a credere nell’agricoltura e la considerino un modello di sviluppo fondamentale. Noi dobbiamo investire di più in agricoltura. Deve infatti essere messa nelle condizioni di diventare completamente sostenibile per la vita dell’umanità. Deve inoltre ricevere quegli aiuti tecnologici che le consentono anche di essere sostenibile da un punto di vista ambientale”.

“Ho visitato parecchie zone della produzione agricola lombarda – ha concluso il presidente Fontana – e ho individuato tantissime aziende che possono essere considerate circolari, nelle quali non viene buttato via niente perché tutti i reflui residui vengono utilizzati per creare energia rinnovabile”.

Fiere zootecniche internazionali

Nella nuova edizione 2022, da giovedì 1 a sabato 3 dicembre, sarà riproposta l’unica mostra zootecnica internazionale alla quale saranno presenti moltissimi capi in gara da tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Zootecnia comparto fondamentale

“Siamo nella fase di transizione – ha dichiarato l’assessore Rolfi – tra l’attuale programmazione agricola e quella che inizierà nel 2023. La zootecnia per noi sarà ancora al centro dei nostri progetti. In Lombardia si alleva oltre il 25% dei bovini da carne italiani, il 50% dei suini nazionali e si produce il 45% di tutto il latte italiano. Siamo il cuore pulsante della zootecnia europea e siamo orgogliosi di un comparto che è economia, storia e tradizione delle nostre terre. Vogliamo infine- ha concluso Fabio Rolfi – che rappresenti anche una possibilità di futuro per i giovani”.