Economia, Regione riconosce la filiera della calzatura lombarda

Gli assessori regionali Debora Massari e Guido Guidesi hanno incontrato le associazioni di categoria della filiera della calzatura lombarda

Tavolo con assessori Massari e Guidesi e associazioni di categoria

Dare nuovo slancio al settore calzaturiero lombardo puntando su innovazione, formazione, attrazione degli investimenti e internazionalizzazione. Questo il tema dell’incontro svoltosi a Palazzo Lombardia tra gli assessori regionali Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale, Moda), Guido Guidesi (Sviluppo economico) e le associazioni di categoria. Un’occasione per ribadire la vicinanza al comparto e ufficializzare, nel contempo, il riconoscimento da parte di Regione della nuova filiera della calzatura lombarda, attivata in seguito alla manifestazione di interesse, promossa dall’assessorato allo Sviluppo economico, a cui hanno aderito i protagonisti del settore con Assolombarda come capofila.

I temi per la filiera della calzatura lombarda

Tra i temi affrontati durante il tavolo, la sostenibilità e la circolarità, il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione, la ricerca e il capitale umano, con la finalità di rinsaldare i rapporti tra istituzioni, mondo produttivo, mondo accademico e scientifico e istituti formativi, così da attuare una pianificazione condivisa in grado di dare nuova linfa a un ambito imprenditoriale storicamente radicato in Lombardia. Il tavolo di lavoro rimane aperto da qui ai prossimi mesi, con l’obiettivo di definire e presentare entro giugno la programmazione strategica del settore.

Gli strumenti a disposizione del comparto

Gli assessori Massari e Guidesi, in particolare, hanno illustrato gli strumenti già a disposizione per i soggetti che aderiscono alla strategia regionale delle filiere: una sinergia finalizzata a rendere più attrattivo il comparto calzaturiero per le nuove generazioni, contribuendo a costruire nuove prospettive di sviluppo e competitività.

