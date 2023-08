Cinema, Caruso: 3 milioni per le imprese che realizzano film in Lombardia

Un bando per sostenere le imprese cinematografiche che realizzano film e documentari in Lombardia. Lo istituisce, per la prima volta, la Regione Lombardia attraverso uno stanziamento di 3 milioni di euro deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Lombardia per il cinema

La misura ‘Lombardia per il cinema’ sosterrà le piccole e medie imprese del settore per la realizzazione sul territorio regionale di opere audiovisive a valenza culturale, destinate alla distribuzione nazionale e internazionale.

Caruso: misura inedita per la Lombardia

“Si tratta di una misura inedita – ha evidenziato l’assessore Caruso – che come Regione Lombardia mettiamo in campo per la prima volta. Gli obiettivi sono molteplici. Con questo bando intendiamo rafforzare e migliorare la competitività del settore della produzione audiovisiva e cinematografica. Favorendo dunque l’attrazione di investimenti in Lombardia con benefici per l’indotto e per l’occupazione”.

Valorizzazione del territorio

“Agevolare – ha proseguito Caruso – la realizzazione di film, documentari e prodotti audiovisivi di qualità sul nostro territorio significa inoltre promuovere, nel concreto, il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale della Lombardia”.

La delibera di Giunta regionale ha approvato i criteri e requisiti del bando attuativo, che sarà pubblicato entro il prossimo autunno.

Le categorie di opere ammissibili

A lungometraggi e opere seriali, sia di finzione sia di animazione, saranno destinati 2,4 milioni di euro. Mentre per i documentari singoli e seriali, la dotazione finanziaria sarà di 600.000 euro.

Ulteriori misure saranno poi messe in campo da Regione Lombardia nei prossimi mesi per sostenere anche la produzione di cortometraggi e la fase di sviluppo delle opere audiovisive.

Contributi a fondo perduto

L’agevolazione regionale sarà concessa a fondo perduto nella misura percentuale massima del 50% delle spese di produzione ammissibili sostenute in Lombardia. A seguito della pubblicazione del bando attuativo, i destinatari della misura potranno presentare le domande attraverso la piattaforma Bandi Online nei tempi e nei modi indicati nel bando stesso.

doz