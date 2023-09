Caruso al Festival di Venezia: sosteniamo chi realizza film in Lombardia

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha presenziato oggi al Festival del Cinema di Venezia per promuovere gli investimenti della Regione Lombardia nel settore cinematografico e audiovisivo.

L’esponente della Giunta, partecipando al panel ‘Lombardia Film Commission, nuovi bandi e finanziamenti per l’audiovisivo’, ha presentato in particolare lo stanziamento di 3 milioni di euro per le imprese che realizzano film e documentari sul territorio regionale.

Si tratta di ‘Lombardia per il Cinema’, la misura approvata a fine luglio con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore e favorire l’attrazione e l’incremento degli investimenti in Lombardia, con benefici per l’indotto e l’occupazione.

Distribuzione nazionale e internazionale

“La cinematografia – ha evidenziato Caruso – è un settore culturale fondamentale su cui Regione Lombardia investe da anni. Sia per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva sia per supportare le sale del territorio. Poche settimane fa abbiamo implementato il nostro impegno mettendo in campo questa iniziativa inedita. ‘Lombardia per il Cinema’ sostiene infatti, per la prima volta, chi sceglie il nostro territorio per produrre opere audiovisive a valenza culturale e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale“.

Promozione del territorio

“Del resto la Lombardia – ha proseguito Caruso – è ricca di bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche che sono state e saranno splendide quinte per la realizzazione di film e documentari. Abbiamo luoghi e paesaggi meravigliosi da promuovere sempre più. L’arte cinematografica e audiovisiva può essere un volàno per l’economia del territorio”.

“Ringrazio molto – ha concluso Caruso – la Fondazione Ente dello Spettacolo e Lombardia Film Commission per aver permesso di presentare la misura in questa sede così prestigiosa”.

doz