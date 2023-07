“Un investimento nel solco della continuità delle nostre politiche – ha ricordato il presidente Attilio Fontana -. Abbiamo infatti sempre sostenuto, e continueremo a farlo, che le misure a sostegno della formazione sono strategiche per la crescita non solo dei giovani ma anche delle imprese lombarde. Ogni euro destinato alla formazione dei nostri ragazzi è sicuramente ben speso: il migliore investimento che possiamo fare è valorizzare il capitale umano“.

“Questo ulteriore stanziamento – ha detto l’assessore Tironi – è frutto di un confronto con le rappresentanze degli Enti della Formazione e le sigle sindacali. La trattativa ha anche portato a sottoscrivere un importante documento congiunto nel quale gli Enti accreditati si impegnano ad aumentare le retribuzioni delle persone che lavorano nella formazione professionale “.

“Possiamo così ampliare – ha proseguito Tironi – la platea dei diplomati, promuovere l’apprendistato duale, recuperare la dispersione scolastica e sostenere gli studenti fragili”.

L’impegno straordinario per la formazione professionale, oltre 340 milioni di euro, è sostenuto da risorse comunitarie, statali, regionali e anche dal PNRR. In particolare, il finanziamento regionale ammonta a 202,7 milioni di euro (tra autonome e compensate da assegnazioni statali). Il Programma Regionale (PR) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) per il periodo 2021-2027 copre 42 milioni di euro, mentre gli altri 95 milioni di euro sono i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.