Forum sviluppo sostenibile, Maione e Beduschi: agricoltura è ambiente

“L’agricoltura è fondamentale per lo sviluppo sostenibile, poiché riguarda alimentazione, biodiversità, protezione del territorio e sviluppo economico. Siamo qui per smascherare alcune fake news che riguardano l’agricoltura e per dire che ambiente e agricoltura vanno di pari passo”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, aprendo venerdì 11 ottobre, al MaMu Multicentre, la tappa mantovana del 5° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.

Forum sviluppo sostenibile a Mantova

“La Lombardia – ha aggiunto Maione al Forum sviluppo sostenibile a Mantova – ha una visione chiara: vuole tutelare esigenze ambientali ed esigenze economiche. La chiave è quella di puntare su innovazione, ricerca scientifica e circolarità della produzione. Siamo la locomotiva d’Europa anche grazie alla semplificazione. Ricordo che siamo la prima Regione a burocrazia zero sul passaggio dal biogas al biometano”.

Agricoltura sempre più innovativa

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – investe con convinzione per sostenere un’agricoltura che, senza rinunciare alla sua naturale vocazione produttiva, sia sempre più sostenibile. A esempio supportiamo le aziende agricole per l’acquisto di macchinari di ultima generazione. Quelli capaci di ridurre l’impatto ambientale. Abbiamo creduto per primi in Europa nelle Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) per ottenere piante più sane e resistenti, riducendo l’uso di fitofarmaci. La vera sfida è però l’impiego etico dei reflui zootecnici per produrre energia pulita, trasformando così un problema in una preziosa risorsa per l’agricoltura e l’ambiente”.