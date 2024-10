“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Chimenti. Ci ha lasciati una figura di altissimo spessore e di caratura internazionale, un uomo d’altri tempi che, con stile ed eleganza, ha elevato il golf italiano ai massimi livelli raggiungendo anche lo storico traguardo di portare la Ryder Cup in Italia. Il presidente Chimenti è stato molto apprezzato anche come docente universitario. Ha dedicato buona parte della sua vita allo sport, ricevendo anche il ‘Collare d’Oro al merito sportivo’, massima onorificenza conferita dal CONI. A nome di tutta la Giunta regionale della Lombardia, rivolgo un sincero abbraccio alla famiglia del caro amico Franco”.

Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla scomparsa del presidente di Federgolf, Franco Chimenti.