Assessore Giovani: al GP di Monza energie positive per il futuro

Emozioni da Formula 1 per 100 giovani degli oratori lombardi, invitati da Regione Lombardia ad assistere alle prove libere e alle qualifiche del GP di Monza. “Un riconoscimento concreto per il loro impegno quotidiano e per quello di migliaia di persone che si adoperano con costanza per il bene del nostro prossimo”, ha sottolineato l’assessore regionale a Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione.

Verso la Legge regionale per i giovani

L’assessore ha incontrato i ragazzi in autodromo, allo stand ufficiale di Regione Lombardia. “È sempre interessante – ha evidenziato nell’occasione – conoscere ragazzi volenterosi e di spirito generoso. Parlare delle loro esigenze e ascoltare le loro opinioni può rivelarsi costruttivo. I giovani rappresentano il futuro della nostra Lombardia. Ed è con loro che stiamo costruendo, passo dopo passo, un percorso di confronto che porterà a breve alla prima ‘Legge regionale per i giovani’.

dbc