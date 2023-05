Innovation Day 4.0, all’istituto ‘Badoni’ di Lecco l’edizione 2023

Sono gli studenti della 4^ dell’istituto ‘A. Badoni‘ di Lecco i vincitori dell’edizione 2023 di ‘Innovation Day 4.0: consapevoli e digitali’. Al 2° posto si sono classificati i ragazzi della 4^ ITIS ‘Leonardo Da Vinci‘ di Carate Brianza e al 3° quelli dell’istituto ‘G.D. Romagnosi‘di Erba.

‘Innovation day’ è la conclusione del progetto di orientamento di RoadJob , associazione non profit che promuove l’innovazione e il cambiamento. L’associazione riunisce aziende, scuole, agenzie per il lavoro, società di servizi che desiderano farsi promotori del cambiamento attraverso l’innovazione.

Si sono sfidate 40 squadre, composte da 215 alunni degli Istituti Tecnici di Como, Lecco e Monza Brianza. Ciascuna di esse è stata ‘adottata’ da un’azienda partner di RoadJob, in un contest che è consistito nel proporre soluzioni a temi di rilevanza aziendale.

I ragazzi sono stati premiati dagli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione). La cerimonia si è svolta presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli.

Assessore Fermi: unire richiesta del territorio a quello che scuola offre

“RoadJob – ha detto l’assessore – tenta di colmare il disallineamento che ancora esiste tra mondo della scuola e mondo del lavoro, cercando di unire quello che il territorio chiede e ciò che la scuola può offrire. Per Regione Lombardia è dunque un onore ospitare almeno l’evento conclusivo di questo progetto, anche se è tutto il percorso ad essere molto interessante. Già sappiamo quali sono le professioni che da qui a dieci anni saranno più richieste quindi è meglio muoversi per tempo”.

Assessore Tironi: occasione che stimola ragazzi e li prepara al mondo del lavoro

“Questo progetto è una possibilità molto stimolante per i nostri ragazzi – ha sottolineato Tironi – e li prepara al mondo del lavoro aiutandoli a creare sinergie sia con il proprio team che con le aziende stesse. Grazie a queste iniziative, i nostri ragazzi hanno l’occasione di iniziare a capire quali sono le loro passioni e quello che vorranno fare ‘da grandi’. Portare sempre più aziende all’interno dei nostri percorsi scolastici ci permette di diminuire un gap che ancora esiste. In quest’ottica l’alternanza scuola/lavoro consente di avvicinare il mondo scolastico a quello delle aziende, come ad esempio avviene nei nostri ITS Academy con i percorsi di formazione post-diploma ad alta specializzazione, i quali, sono una vera eccellenza”.

Il podio/scheda

1° classificato: 4^ D Telecomunicazioni I.I.S (istituto istruzione Superiore) ‘A. Badoni’ di Lecco, squadra ‘Ogni fibra ha il suo peso’.

Azienda partner: Limonta S.p.A.

Progetto: il riciclo dei materiali di scarto. Gli studenti hanno immaginato di produrre dei toupet con le fibre residue dal processo di tessitura.

2° classificato: 4^ A Meccanica ITIS ‘Leonardo Da Vinci’ di Carate Brianza

Squadra: Fratelli di madri diverse

Azienda partner: Formenti & Giovenzana

Progetto: Illuminotecnica ad alto risparmio energetico dello stabilimento

3° classificato: 4^ A I.I.S. ‘G.D. Romagnosi’ di Erba

Squadra: greenphone

Azienda partner: Randstad Spa

Progetto: riciclo dei cellulari aziendali.