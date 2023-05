Sulla frana che in provincia di Lecco ha causato danni ad una galleria sono intervenuti diversi esponenti della Regione Lombardia. Tra loro l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi e il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

Lecco, frana causa danni a galleria e tunnel ferroviario

“Come Assessorato al Territorio – ha detto l’assessore – abbiamo già attivato i contatti con la Provincia di Lecco. É necessaria infatti la messa in sicurezza del versante attraversato dalla Strada provinciale 72. Una frana ha infatti provocato il crollo della volta di una galleria e ha gravemente danneggiato il tunnel ferroviario del Fiumelatte. Restiamo in attesa dei risultati dei sopralluoghi tecnici per valutare gli interventi necessari di ripristino. Siamo pronti ad affiancare la provincia per effettuare i necessari lavori di ripristino del versante interessato dal crollo roccioso”.

Ridurre i disagi

“Regione Lombardia – ha aggiunto il sottosegretario – è vicino ai sindaci e alle comunità locali colpite dalla frana. Lavoreremo quindi per ridurre i disagi che inevitabilmente interesseranno lavoratori e studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto ferroviario e la strada provinciale 72. Questi sono infatti – ha concluso – assi di spostamento principali per chi vive sulla sponda del Lario orientale”.