Regione Lombardia sostiene le attività delle sezioni locali degli alpini

Regione Lombardia ha approvato i criteri e le modalità riguardanti l’erogazione di contributi per interventi destinati alle sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) per l’anno 2024.

Previsti campi scuola, corsi formazione e volontariato

La delibera, approvata in Giunta, su proposta del presidente di Regione di concerto con l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, che prevede un passaggio in Consiglio regionale, ha l’obiettivo di sostenere le attività dell’Associazione come campi scuola, corsi di formazione, soccorso alpino, protezione civile e opere di volontariato anche attraverso la sensibilizzazione degli studenti e dei cittadini sull’importanza di partecipare a queste iniziative. Attività che hanno ottenuto un grande successo. Proprio per questo, l’Associazione ha esteso l’esperienza formativa anche a giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

La delibera approvata in Giunta definisce criteri e modalità riguardanti l’erogazione dei contributi

“La decisione di approvare i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi destinati alle sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale Alpini per l’anno 2024 – ha detto il presidente di Regione Lombardia – è un chiaro segnale del nostro impegno nel sostenere le iniziative che promuovono valori di solidarietà e sacrificio”.

Cultura dell’impegno e altruismo

“Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile – condivide e sostiene l’Associazione Nazionale Alpini. Gruppo che promuove la cultura dell’impegno, l’altruismo, il coraggio e il senso di appartenenza al territorio e alla comunità. Le iniziative che andremo a supportare sono animate dal principio di mettersi al servizio degli altri. Valore fondamentale e condiviso con il volontariato di Protezione civile”.

Sensibilizzare studenti e cittadini

“È fondamentale sensibilizzare tutti sull’importanza di partecipare a queste iniziative”. Così l’assessore regionale alla Case a Housing sociale, che proprio ieri a Vicenza ha rappresentato la Regione all’Adunata Nazionale degli Alpini. “Appuntamenti che rappresentano un contributo significativo alla crescita e alla partecipazione attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni nel mondo del volontariato alpino”.