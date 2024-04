Lombardia-Grigioni, confronto su valichi, Interreg, frontalieri e territori

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, hanno incontrato, lunedì 8 aprile, a Palazzo Lombardia, per un confronto il Governo del Cantone dei Grigioni.

Il confronto tra Regione Lombardia e il Cantone dei Grigioni

Al centro del vertice diversi temi di carattere transfrontaliero, tra questi l’apertura coordinata dei valichi alpini, dove la Lombardia ha già effettuato investimenti importanti, lo stato di attuazione dei progetti Interreg Italia-Svizzera, le Olimpiadi invernali del 2026, le strategie di sviluppo turistico tra la provincia di Sondrio e la vicina Svizzera, i lavoratori frontalieri, nonché il rafforzamento del dialogo istituzionale, a diversi livelli, tra Lombardia e Grigioni.

Prima visita del Governo dei Grigioni

“È la prima volta – spiegano il presidente Fontana e l’assessore Sertori – che l’attuale Governo grigionese viene a Milano per incontrarci. Una visita con l’obiettivo di affrontare tematiche comuni e portare vantaggio per il futuro dei reciproci territori. È essenziale, infatti, creare rapporti sempre più stretti, anche in ottica delle Olimpiadi del 2026, per affrontare temi comuni e anche complessi”.

Legami stretti tra Lombardia e Cantone

La visita del Governo grigionese in Lombardia sottolinea la significativa collaborazione e i legami stretti tra Regione e Cantone. Il consolidamento di un fattivo dialogo istituzionale e l’approfondimento della collaborazione transfrontaliera sono stati il fulcro di questa visita. Un momento utile che ha permesso di rafforzare le relazioni esistenti tra i due vicini.

Invito al giubileo del Libero Stato delle Tre Leghe

Il Governo grigionese ha inoltre colto l’occasione per presentare le attività in relazione ai festeggiamenti, in autunno, per il 500° anniversario del Libero Stato delle Tre Leghe. Si tratta dello storico giubileo al quale la Lombardia è stata invitata a partecipare.