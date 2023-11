“La Lombardia è un territorio per certi versi unico. Capace di trasformare progetti in realtà, in grado di offrire una possibilità a tutti. Un fattore, questo, che deve essere considerato come uno dei fili conduttori della storia della Lombardia. Una regione, ieri come oggi, sempre prodiga di opportunità. Il mio pensiero va alla Milano di ieri in cui, ancora studente, giocavo a pallone nelle strade del centro e a quella di oggi, dove possiamo ammirare, uscendo proprio da questo avveniristico centro congressi, grattacieli e infrastrutture”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, all’evento ‘Lombardia World Summit‘ in programma agli Ibm Studios di Milano.

La Russa al Lombardia World Summit: Lombardia terra di innovazione

“Passano gli anni, cambiano le generazioni – ha continuato – e la Lombardia è sempre sinonimo di innovazione, alta tecnologia e modernizzazione, tutti elementi che la portano a essere simbolo vincete del nostro Paese nel mondo. Un motore che non smette mai di rombare e che proietta questa regione verso scenari internazionali sempre più importanti e ambiziosi”.

Da Prs a Prss

“In questa logica di saper essere costantemente al passo con i tempi – ha sottolineato – bene ha fatto in questa legislatura il presidente Attilio Fontana – che ringrazio per l’invito – a trasformare il Programma Regionale di Sviluppo in Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile. Una Sostenibilità che in linea con il pragmatismo e la concretezza lombarda deve essere tale dal punto di vista sociale, ambientale, economico”.

Il provvedimento regionale ‘Export 2023’

“Mi piace evidenziare – ha concluso La Russa – che la Regione per potenziare la competitività delle micro e piccole imprese lombarde sui mercati esteri, ha approvato un provvedimento denominato ‘Export 2023’, finalizzato ad agevolare un accompagnamento qualificato in grado di supportare le imprese nell’approccio a nuovi mercati. Un modello, quello lombardo, dunque che elabora strategie per sviluppare e far crescere le proprie imprese sui mercati esteri, internazionalizzando il proprio prodotto”.