Lombardia2030, Descalzi: contro crisi gas la soluzione sono rigassificatori

“Il 2022 è sicuramente un anno particolare a causa della crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina, già il 2021 aveva dato un segnale forte indicando che l’offerta di gas non era sufficiente a rispondere alla domanda. In Europa abbiamo consumi di gas costanti, il fatto che la domanda non cambia e l’offerta si riduca produce chiaramente un problema”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni spa, Claudio Descalzi, intervenendo all’evento di Regione Lombardia ‘Lombardia 2030’ in corso al Pirelli HangarBicocca.

Descalzi a ‘Lombardia2030’: già alla ricerca di soluzioni

“Noi – ha continuato – abbiamo iniziato già a febbraio a cercare alternative negli approvvigionamenti. Siamo passati dal gas che arriva tramite tubi, al gas che proviene da differenti dislocazioni geografiche tramite navi. Per questo avremo bisogno di incrementare il numero dei rigassificatori attualmente esistenti. Nonchè di aumentare gli stoccaggi”.

mgu