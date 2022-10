L’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha consegnato a Magenta (Mi) benemerenze e croci al merito ai Vigili del Fuoco volontari. Dal 2018 ad oggi, per supportare l’operato dei 1.830 volontari attivi sul territorio lombardo, la Regione Lombardia ha stanziato 9 milioni di euro.

“L’impegno di Regione Lombardia per sostenere il sistema di Protezione civile e i Vigili del Fuoco – ha commentato l’assessore – è concreto e palpabile. Una realtà che insieme a quello dei soccorsi deve essere considerata a pieno titolo nel sistema di Protezione civile. Essa rappresenta infatti un valore aggiunto e supporto prezioso durante le situazioni emergenziali. Formazione e preparazione rappresentano senza alcun dubbio i capisaldi su cui Regione Lombardia ha strutturato la propria mission”.

Formazione per i Vigili del Fuoco volontari

“A oggi, – ha proseguito Foroni – siamo l’unica regione che porta avanti un progetto così mirato e strutturato rivolto alle nostre realtà di volontariato, anche in termini economici. L’obiettivo è porre al centro delle attività il volontario, renderlo sempre più formato e preparato per intervenire durante le situazioni emergenziali, soprattutto quelle legate ai fenomeni calamitosi divenuti sempre più violenti e difficili da prevedere. Un impegno che Regione Lombardia non mancherà di garantire anche nei prossimi anni”.