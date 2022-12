Saranno il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a dare il via domani, giovedì 1 dicembre, al programma di iniziative organizzate in piazza e a Palazzo Lombardia in vista del Natale.

L’appuntamento è per le 17,30 in piazza Città di Lombardia. Dopo l’esibizione del canto natalizio Feliz Navidad da parte del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice il governatore Fontana e l’arcivescovo Delpini interverranno per un saluto inaugurale. Insieme al sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi, il presidente della Regione accenderà l’albero centrale della piazza utilizzando le apposite biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica.

Quest’anno, infatti, nell’ottica del risparmio energetico, in piazza Città di Lombardia non verrà allestita la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio ma saranno ugualmente tante e interessanti le iniziative dedicate soprattutto ai bambini e alle loro famiglie.

Torna il ‘Giocattolo sospeso’

Dopo il successo dello scorso anno, torna il ‘Giocattolo sospeso’ ospitato nel foyer dell’Auditorium Testori: ai piccoli ospiti dei reparti pediatrici di ospedali sul territorio regionale saranno distribuiti a cura di Areu (Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza) e ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) i doni raccolti in collaborazione con Assogiocattoli. Per questo saranno presenti all’inaugurazione Alberto Zoli, direttore generale Areu, e Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli. Chiunque, sia grandi che piccini, potrà lasciare un giocattolo da donare ai bambini meno fortunati.

La raccolta giocattoli si terrà da domani fino al 13 dicembre, giorno in cui, in occasione della festa di Santa Lucia, si concluderà il progetto.

L’opera artistica ‘Natività’

La spiritualità legata al Natale si traduce anche nell’opera artistica ‘Natività’, dipinto realizzato da un maestro di scuola leonardesca del XVI secolo e in esposizione al Belvedere di Palazzo Lombardia, al 39esimo piano. Il quadro è parte del patrimonio della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ed è stato restaurato nel 2018 presso la scuola regionale di restauro ENAIP di Botticino. Marco Giachetti, presidente della Fondazione, ne illustrerà il valore.

Alla presenza del presidente Fontana, Monsignor Delpini impartirà la benedizione all’opera esposta.

Il laboratorio di Pinocchio and Friends

L’altra iniziativa per i bambini e le famiglie che sarà presentata domani riguarda il laboratorio di Pinocchio and Friends (presso lo spazio IsolaSET), in collaborazione con Rainbow, che consentirà di immergersi nell’atmosfera magica della fiaba più popolare, quella di Pinocchio.

Visitabili i ‘Presepi dal Mondo’

Saranno inoltre visitabili, negli ingressi di Palazzo Lombardia, i Presepi dal Mondo, concessi in prestito dal Museo dei Frati Cappuccini Missionari.

Gli alberi e il Natale

Piazza Città di Lombardia da domani si trasforma in un bosco composto da abeti e pini illuminati realizzato in collaborazione con Ersaf e diviso in due aree: una occupata dal grande albero di Natale, con le luci alimentate da biciclette a disposizione dei visitatori, sensibilizzando così i cittadini al tema dell’eco-sostenibilità; l’altra sarà un labirinto di pini e abeti con al centro un’area selfie, arricchita da pannelli a tema natalizi e da una slitta trainata da due renne luminose, per la gioia dei più piccoli.

Il programma della ‘Magia del Natale’

In Auditorium Testori sono previsti inoltre quattro spettacoli, organizzati dalla Direzione generale Cultura della Regione Lombardia. Nel dettaglio: ‘La farfalla Gigi Meroni’ (spettacolo di teatro canzone, ore 18.30) il 14 dicembre; lo spettacolo commemorativo ‘Omaggio a Gianni Magni’ il 15 dicembre (18.30); il Concerto di Natale con musiche di Mozart il 19 dicembre (18.30); la serata di cori alpini in omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli il 20 dicembre 18.30

L’Auditorium ospiterà anche un concerto del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice, che si esibirà in una rassegna di canti natalizi il 18 dicembre alle ore 16.

L’esposizione al Belvedere

Il 39esimo piano di Palazzo Lombardia apre di nuovo al pubblico nei giorni: 1 dicembre dalle 18 alle 20; 3 e 4 dicembre dalle 10 alle 18; 7, 8, 9, 10 e 11 dicembre dalle 10 alle 18; 17 e 18 dicembre dalle 10 alle 18; 6, 7, 8 gennaio 2023 dalle 10 alle 18.

Il Villaggio di Pinocchio

Nell’area denominata IsolaSET sarà allestito ‘Pinocchio and Friends’, un vero e proprio villaggio dedicato a Pinocchio, aperto tutti i weekend dal 3 al 18 dicembre. I bambini e le loro famiglie potranno visitare ‘Pinocchio in mostra’ per scoprire come nasce il cartone animato e come viene realizzato negli studi d’animazione Rainbow; visitare ‘La Bottega delle meraviglie’ di Geppetto, un’area tematizzata con le ambientazioni del cartone animato; oppure entrare nell’Area Multimediale nella sala dedicata alla maxi proiezione delle avventure di Pinocchio.

L’ingresso al Villaggio è gratuito, ma è consigliata la prenotazione tramite il link https://pinocchioandfriends-lamagiadelnatale.eventbrite.com

La solidarietà

Durante la manifestazione saranno presenti in piazza i banchetti benefici: si comincia il 1° dicembre con l’AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma); mentre l’Associazione Azione contro la fame sarà in piazza nei giorni 6 e 20 dicembre e 7 gennaio. Il 12 dicembre sarà la volta del Comitato Maria Letizia Verga; mentre il 13 dicembre sarà presente il banchetto dell’AISNAF (Associazione Italiana Sindromi Neurodegenerative da accumulo di ferro).

Il Natale sul tram

Infine, la linea 19 dello storico tram milanese percorrerà le vie cittadine, dalla Darsena al Duomo, pubblicizzando gli eventi natalizi di Regione Lombardia.

Gli appuntamenti principali

Tutti i dettagli sulle iniziative sono consultabili all’indirizzo https://eventi.regione.lombardia.it/it/la-magia-del-natale

mgu