Spettacolo, Caruso: Mantova capitale degli ‘Incontri del Cinema d’Essai’

Anche quest’anno Mantova ospiterà ‘Incontri del Cinema d’Essai’, manifestazione in programma dal 2 al 5 ottobre e giunta alla 23esima edizione. L’evento è stato presentato oggi, martedì 5 settembre, nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Il patrocino di Regione Lombardia

“Mantova – ha evidenziato Caruso – ospita gli ‘Incontri del Cinema d’Essai’ per la quindicesima volta consecutiva. Un evento consolidato che ormai fa parte dell’offerta culturale della città. Come Regione Lombardia abbiamo voluto riconoscere il patrocino regionale. Si tratta di un significativo momento di promozione della cultura cinematografica e un’occasione di scambio e confronto per gli esperti del settore”.

L’iniziativa prevede una trentina di anteprime cinematografiche, incontri con artisti di rilievo internazionale ed europeo, proiezione di trailer di film d’essai, approfondimenti e dibattiti, ed è rivolta principalmente al mondo dell’intera industria cinematografica: esercenti, produttori, distributori, giornalisti e organizzatori di Festival.

