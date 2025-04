‘Food and Science’, a Mantova, l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Festival, in programma nella città virgiliana dal 16 al 18 maggio.

“Mantova si conferma un laboratorio straordinario per raccontare l’agricoltura del futuro – ha detto l’assessore Beduschi – e Regione Lombardia è orgogliosa di essere parte attiva di un Festival che sa coniugare divulgazione scientifica, competenze e concretezza. Dalla gestione sostenibile delle risorse all’uso dell’intelligenza artificiale negli allevamenti, fino al ricambio generazionale, l’impegno della nostra agricoltura è reale e tangibile, e inizia proprio da qui: da chi lavora la terra e guarda avanti”.

Il Festival, promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola, e giunto alla sua nona edizione, ha come tema portante il cambiamento, da esplorare in tutte le sue declinazioni nel settore agroalimentare. Tre giorni di conferenze, incontri e laboratori che mettono al centro il rapporto tra cibo, scienza, ambiente e tecnologia, con l’obiettivo di ‘coltivare conoscenza’ attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti.

“L’agricoltura lombarda – ha concluso – è da anni pioniera nell’innovazione sostenibile. Lo dimostrano i progetti che presenteremo al Festival e che vedono le nostre aziende, i nostri tecnici e i nostri ricercatori in prima linea. Insieme stiamo costruendo un modello agricolo capace di unire produttività, rispetto dell’ambiente e opportunità per le nuove generazioni”.

Food and Science a Mantova, il programma del festival

Tre gli appuntamenti promossi da Regione Lombardia nell’ambito della manifestazione, che ne testimoniano il ruolo attivo nel guidare il cambiamento agricolo. Venerdì 16 maggio alle ore 9 in piazza Leon Battista Alberti, ‘Coltivare il futuro: nuove generazioni in campo‘, un incontro pensato per avvicinare i giovani al mondo agricolo attraverso l’esperienza diretta di una giovane imprenditrice. Sabato 17 maggio alle ore 15 presso la Sala Lune e Nodi, ‘Algoritmi in stalla‘, focus sulla zootecnia di precisione, l’utilizzo di sensori, intelligenza artificiale e ‘Digital Twin‘ (rappresentazione virtuale di un oggetto o di un sistema progettato per riflettere accuratamente un oggetto fisico) per una gestione innovativa degli allevamenti. Domenica 18 maggio alle ore 16, sempre nella Sala Lune e Nodi, “Carbon farming, fertilizzazione integrata e nanomateriali per l’agricoltura”, che approfondirà le più recenti tecnologie per una gestione efficiente e sostenibile delle risorse agricole e zootecniche.

Sinergia tra mondo agricolo, scienza e istituzioni

“Food&Science – ha sottolineato Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – è una scommessa vinta, che ogni anno cresce grazie alla sinergia tra mondo agricolo, ricerca e istituzioni . In un tempo in cui si parla tanto di transizione ecologica e sostenibilità, il nostro compito è offrire strumenti concreti, conoscenza e visione. Per accompagnare il cambiamento e renderlo accessibile anche alle imprese agricole di piccole e medie dimensioni”.