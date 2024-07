L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha visitato gli stabilimenti del Gruppo Gabel a Rovellasca, nel comasco.

La visita dell’assessore Mazzali al gruppo Gabel

“Il Gruppo Gabel – ha dichiarato Mazzali – è oggi riconosciuto a livello internazionale per la realizzazione di biancheria di qualità per la casa”.

L’assessore ha elogiato la Gabel per il suo completo controllo della filiera produttiva e per il forte radicamento in Lombardia.

Una storia lunga 90 anni

La storia dell’azienda risale infatti al 1936, quando iniziò come rete di negozi a Milano, specializzati nella vendita di tele, mussole e lino a metro. L’attività si è poi evoluta in laboratorio di confezionamento.

Nel corso della visita, l’assessore ha incontrato i fratelli Moltrasio, proprietari dell’azienda, riconoscendoli come straordinari imprenditori attenti alla qualità e alla sostenibilità.

Qualità e sostenibilità

Il Gruppo Gabel si distingue infatti non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità, certificato da riconoscimenti ufficiali come il ‘Sustainable Textile Production’ e il ‘Global Organic Textile Standards’.

Barbara Mazzali ha concluso la visita ringraziando gli imprenditori lombardi per la loro operosità e tenacia, sottolineando l’importanza di continuare a investire nel territorio che ha visto nascere e crescere queste eccellenze industriali.