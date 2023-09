“La Lombardia rappresenta un’eccellenza nella lotta ai tumori. Qui operano ospedali e centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale che riuniscono professionisti di altissimo livello, una formazione fra le più invidiate e tecnologia all’avanguardia. Aver portato a Milano questo appuntamento rappresenta un’ulteriore conferma di questa leadership”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il XXIV Congresso Mondiale di Psiconcologia.

L’Italia è all’avanguardia in questo settore e non a caso proprio Milano è sede del Congresso, presieduto dalla professoressa Gabriella Pravettoni, in corso all’Università Statale.

“Gli esperti in psiconcologia – ha sottolineato la professoressa Pravettoni – sono figure fondamentali nel team di cura, ma in Italia siamo ancora troppo pochi”. Eventi qualificati e importanti come questi possono contribuire alla crescita.