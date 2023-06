Assessore La Russa a Comitato sicurezza: controlli a Milano e Parco Groane

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha partecipato, in Prefettura a Milano, all’incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del prefetto Renato Saccone e del questore Giuseppe Petronzi.

Assessore La Russa: al via operazioni controllo territorio a Milano e Brescia e Parco Groane

“I temi che abbiamo trattato – ha detto l’assessore – sono molteplici. In primo luogo, siamo ai blocchi di partenza con nuove operazioni Smart (servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio). Quest’anno coinvolgeremo le province di Milano e Brescia durante l’estate. Si tratta di servizi coordinati delle Polizie locali in sinergia con le altre Forze dell’ordine e supervisionate da Prefetture e Questure”.

“Importante passo avanti – ha aggiunto La Russa – anche per il protocollo del Parco delle Groane che vedrà l’organizzazione di controlli dell’area boschiva da parte delle Polizie locali dei Comuni interessati per contrastare spaccio di stupefacenti”.

Gli strumenti informatici presentati al Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica a Milano

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre presentati due importanti strumenti di prevenzione in materia di sicurezza. Si tratta di due software: il primo è SISU (Sistema integrato della sicurezza urbana). E’ un’applicazione di Aria che permetterà lo sviluppo e il monitoraggio di aree a rischio. Il secondo è DigitalLab, programma di Polis Lombardia che sfrutta i dati della telefonia mobile per conoscere le presenze sul territorio lombardo utile in fase preventiva.

“La collaborazione – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – tra la Polizia locale, le diverse Forze dell’ordine e tutti gli attori istituzionali che si occupano di sicurezza è fondamentale. Il mio assessorato promuove la sinergia tra i diversi Corpi e intende estendere i protocolli di sicurezza in tutte le province lombarde”.(LNews)

