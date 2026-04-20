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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Omicidio 25enne a Pavia, La Russa: inaccettabile morire per una lite

Sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne accoltellato a Pavia, è intervenuto l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa

L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia Romano La Russa commentando la vicenda dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne accoltellato a Pavia. Per l’omicidio è stato fermato un diciassettenne.

Omicidio 25enne Pavia, La Russa: aggressioni armi bianche è questione da affrontare con urgenza

“Il problema delle aggressioni con armi bianche – ha detto – è una questione da affrontare con urgenza e in maniera mirata. È inaccettabile che un ragazzo di 25 anni possa morire per una lite ed è altrettanto inaccettabile che a compiere questo omicidio sia stato un minore. Troppo spesso a compiere queste azioni sono ragazzi di quest’età”.

Istituto penale dei minori, importante una riflessione

“Quando si colpisce al collo – ha aggiunto La Russa – è evidente la volontà di uccidere o quanto meno di provocare gravi danni. Credo che sarebbe importante iniziare a fare una riflessione per ripensare l’Istituto penale dei minori“.

 

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