Malati oncologici, 1 milione per acquisto parrucche e protesi tricologiche

La Lombardia vicina ai malati oncologici, anche con dei contributi per l’acquisto di parrucche e protesi tricologiche. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato il rifinanziamento con un importo complessivo pari a 1 milione di euro della misura relativa al contributo finalizzato all’acquisto di parrucche e protesi tricologiche in favore dei pazienti sottoposti a terapia oncologica.

Parrucche per oncologici

“Per Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucchini – la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica, chemioterapiche e radioterapiche restano infatti prioritari. Vedersi meglio per sentirsi meglio è una strategia per far fronte al disagio e alla solitudine che spesso si accompagnano alla malattia”. “Con questo contributo – prosegue la responsabile della Famiglia – vogliamo quindi sostenere i pazienti che intendono far fronte a uno degli effetti collaterali più comuni come l’alopecia. E dimostrare inoltre un’adeguata attenzione al loro percorso di cura”.

Destinatari

Persone sottoposte a terapie oncologiche chemioterapiche/radioterapiche.

Risorse

Contributo massimo di 250 euro a persona per l’acquisto della parrucca. Contributo massimo di 400 euro a persona per protesi tricologica.

Azioni

Richiesta mediante la piattaforma Bandi e servizi da parte degli interessati. Possibilità per gli Enti del Terzo settore, con almeno tre anni di esperienza nell’assistenza alle persone con patologie oncologiche, di presentare domanda di contributo per le parrucche, fornite direttamente a chi le richiede.