Fontana firma ordinanza per prevenzione e controllo Peste Suina Africana

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza contenente disposizioni per la prevenzione e il controllo della Peste Suina Africana (PSA), una malattia virale non trasmissibile all’uomo che colpisce i suini e i cinghiali.

Ordinanza su Peste Suina Africana per prevenire

Attualmente nessun caso di PSA ha interessato direttamente la Lombardia ma, soprattutto in provincia di Pavia, l’attenzione è altissima. Questo perché si tratta del territorio più vicino alle aree infette del Piemonte. La vicinanza rispetto agli ultimi rinvenimenti di cinghiali positivi in Piemonte ha portato all’allargamento della zona di restrizione che, in base ai regolamenti comunitari emanati ad inizio giugno, comprenderà anche porzioni dell’Oltrepò pavese.

In atto tutte le misure di contrasto

Pur essendo la provincia di Pavia un territorio a scarsa vocazione suinicola, è fondamentale mettere in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nella pianura padana lombarda, dove sono allevati circa 5 milioni di suini. I quali, oltre a rappresentare una delle principali filiere per l’economia agricola regionale, alimentano molte delle più famose specialità Dop italiane.

Lombardia pesa per oltre 50% del comparto suinicolo nazionale

Il patrimonio suinicolo della nostra regione pesa per più del 50% sull’intero comparto nazionale. E, in caso di diffusione della PSA, nel territorio di pianura si determinerebbe quindi un rischio sanitario diretto per la nostra zootecnia. Con conseguente danno economico pesantissimo. Che si stima in circa 60 milioni di euro al mese.

Ordinanza in linea con disposizioni del Commissario Caputo

L’atto firmato dal presidente recepisce le indicazioni contenute nelle recenti normative europee e nell’ordinanza emessa a fine maggio dal Commissario straordinario alla PSA, Vicenzo Caputo.

L’ordinanza contiene nuove disposizioni che regolamentano non solo la sorveglianza sanitaria attiva e passiva ma anche le attività umane all’aperto, compresa la gestione faunistico venatoria.

I punti salienti dell’ordinanza

Nei Comuni in provincia di Pavia dell’Oltrepò interessate dall’ordinanza verranno rafforzate e ampliate una serie di attività di controllo della popolazione di cinghiali, tra cui:

potenziamento della ricerca attiva delle carcasse di cinghiale attraverso ditte specializzate e personale della protezione civile, per favorire i test su positività da PSA prima dello smaltimento;

attraverso ditte specializzate e personale della protezione civile, per favorire i test su positività da PSA prima dello smaltimento; potenziamento delle attività di controllo faunistico del cinghiale che avverrà attraverso abbattimenti selettivi e con l’utilizzo di gabbie di cattura, coordinate dalla Polizia provinciale di Pavia, con il divieto di movimentazione delle carni al di fuori della zona e quello di autoconsumo.

Anche abbattimenti notturni

Le azioni finalizzate agli abbattimenti avverranno anche in azioni notturne e da veicolo almeno tre volte a settimana, avvalendosi di figure professionali del settore.

Le azioni già in corso di Regione Lombardia

Queste azioni potenziano quanto fatto finora da Regione Lombardia attraverso diversi provvedimenti, tra i quali gli incentivi per la riduzione della densità di cinghiali e la recente delibera che mette a disposizione 2,2 milioni di euro per finanziare recinzioni per gli allevamenti suini lombardi come opera di prevenzione.